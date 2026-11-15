Samsung được cho là đang kỳ vọng Galaxy S27 Pro sẽ trở thành một trong những mẫu smartphone bán chạy nhất thuộc dòng Galaxy S27.

Nếu không có một sự thay đổi bất ngờ trong chiến lược sản phẩm, dòng Galaxy S27 ra mắt năm tới nhiều khả năng sẽ có bốn phiên bản chủ lực, với sự có mặt của Galaxy S27 Pro, thay vì ba mẫu như Galaxy S26 hiện tại.

Đây được xem là động thái đưa Samsung trở lại với chiến lược từng áp dụng trên dòng Galaxy S25.

Diện mạo Galaxy S27 Pro. Ảnh: Android Authority

Galaxy S27 Pro: Cấu hình chưa tương xứng với mức giá 1.399 USD

Theo những thông tin rò rỉ hiện nay, Galaxy S27 Pro dự kiến sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 6,5 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz.

Máy có thể sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, đi kèm các tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ trong 256GB, 512GB hoặc 1TB.

Hệ thống camera sau được cho là gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Phía trước là camera selfie 16MP.

Thiết bị có thể được trang bị pin 5.200mAh, hỗ trợ sạc công suất 60W và tích hợp tính năng Privacy Display (màn hình bảo mật). Tuy nhiên, máy sẽ không có bút S Pen.

Đặc biệt, mức giá khởi điểm được đồn đoán lên tới 1.399 USD.

Về thiết kế, ngoại hình của Galaxy S27 Pro vẫn còn là vấn đề gây tranh luận, nhất là cụm camera sau được mô tả là có cách bố trí khá khác thường.

Tuy nhiên, thiết kế vốn phụ thuộc nhiều vào sở thích cá nhân, nên chưa thể kết luận thành công hay thất bại của sản phẩm chỉ dựa trên yếu tố này.

Điều đáng quan tâm hơn nằm ở cấu hình camera. Việc Samsung trang bị cảm biến chính 200MP cho hai mẫu smartphone cao cấp là tín hiệu tích cực, nhất là khi hãng từng áp dụng camera độ phân giải này trên Galaxy S25 Ultra và S25 Edge vào năm 2025.

Dù vậy, camera tele chỉ 10MP với khả năng zoom quang học 3x lại khiến danh xưng Pro trở nên thiếu thuyết phục.

Những điểm cắt giảm khác cũng đáng chú ý. Galaxy S27 Pro được cho là sử dụng bộ xử lý chậm hơn phiên bản Galaxy S27 Ultra, đồng thời không hỗ trợ bút cảm ứng S Pen.

Đây đều là những yếu tố có thể khiến người dùng cân nhắc trước khi lựa chọn một chiếc smartphone thuộc phân khúc siêu cao cấp.

Vấn đề càng trở nên khó hiểu khi nhìn vào mức giá dự kiến 1.399 USD. Galaxy S27 Pro với màn hình khoảng 6,5 inch có thể đắt ngang Galaxy S26 Ultra, mẫu máy sở hữu màn hình lớn hơn và hệ thống tính năng toàn diện hơn.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng khi chi tiền cho smartphone, việc Samsung định giá một sản phẩm có nhiều điểm thỏa hiệp ở mức cao như vậy rõ ràng là một quyết định mạo hiểm.

Không có tiền lệ gần đây bảo đảm Galaxy S27 Pro sẽ thành công

Samsung có thể kỳ vọng những chiếc điện thoại nhỏ gọn sẽ thu hút người dùng, nhưng thị trường hiện nay cho thấy điều đó không hẳn đúng với các mẫu Android cao cấp có giá đắt đỏ.

Galaxy S27 Pro có thể trở thành một hiện tượng doanh số. Ảnh: Android Headlines

Những smartphone kích thước nhỏ vẫn có thể bán rất chạy, đặc biệt nếu đó là iPhone có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trong khi đó, xu hướng thị trường gần đây lại cho thấy các thiết bị màn hình lớn đang chiếm ưu thế, từ những mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra cho tới các sản phẩm phổ thông như Galaxy A07 và Galaxy A17.

Galaxy S26 với màn hình 6,3 inch được cho là có doanh số khá tốt trong những tháng đầu mở bán trên toàn cầu.

Tuy nhiên, thành công này có thể phản ánh sức hút của phân khúc flagship giá dễ tiếp cận hơn, thay vì chứng minh rằng người dùng đang quay trở lại với smartphone nhỏ gọn.

Trường hợp iPhone 17 Pro cũng không hoàn toàn tương đồng. Mẫu máy này đạt sức hút gần tương đương phiên bản Pro Max, nhưng nguyên nhân có thể nằm ở việc Apple trang bị gần như đầy đủ những tính năng và thông số quan trọng của bản Pro Max, chỉ khác biệt chủ yếu về kích thước màn hình.

Galaxy S27 Pro và S27 Ultra nhiều khả năng không đi theo hướng đó. Nếu phiên bản Pro bị cắt giảm camera tele, chip xử lý và khả năng hỗ trợ bút cảm ứng, người dùng sẽ có thêm lý do để lựa chọn mẫu Ultra hoặc chuyển sang những đối thủ cạnh tranh.

Thực tế, thị trường Android cũng không có quá nhiều flagship nhỏ gọn trong những năm gần đây, ngoại trừ một số phiên bản Pixel Pro không mang hậu tố XL của Google.

Điều này khiến Samsung thiếu những tiền lệ rõ ràng để chứng minh rằng Galaxy S27 Pro có thể trở thành một hiện tượng doanh số.

(Theo PhoneArena, Mashable)