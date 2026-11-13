Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng có hàng loạt cải tiến đáng chú ý, từ màn hình chống nhìn trộm, pin dung lượng lớn hơn đến khả năng chụp ảnh tự nhiên và thiết kế hoàn toàn mới.

Galaxy S27 Ultra dự kiến có thể ra mắt sau vài tháng nữa. Theo hàng loạt thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, Samsung đang cân nhắc nhiều thay đổi cho thế hệ flagship tiếp theo.

Dưới đây là 7 cải tiến được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra, trong đó một số đã bắt đầu được các nguồn tin hé lộ.

Màn hình Privacy Display được cải tiến mạnh hơn

Điều đầu tiên người dùng mong muốn Samsung cải thiện là Privacy Display (màn hình chống nhìn trộm). Đây là công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường smartphone cùng Galaxy S26 Ultra năm ngoái, tạo nên điểm khác biệt đáng chú ý cho dòng flagship của hãng.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Khi kích hoạt, Privacy Display hạn chế khả năng người xung quanh nhìn thấy nội dung hiển thị trên điện thoại. Đáng chú ý, người dùng có thể tùy chỉnh để tính năng này chỉ hoạt động với một số ứng dụng nhất định hoặc khi có thông báo đến.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tồn tại hạn chế lớn khi làm suy giảm đáng kể chất lượng hiển thị. Nghiêm trọng hơn, màn hình Galaxy S26 Ultra còn khiến một bộ phận người dùng gặp tình trạng đau đầu, buồn nôn và mỏi mắt, ngay cả khi không bật Privacy Display.

Đây rõ ràng là vấn đề Samsung cần ưu tiên giải quyết. Tin tích cực là một số thông tin cho thấy hãng đang phát triển phiên bản Privacy Display tốt hơn cho Galaxy S27 Ultra, với kỳ vọng vừa bảo vệ quyền riêng tư vừa hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác.

Màn hình thân thiện với tất cả người dùng

Một vấn đề khác liên quan đến màn hình Samsung là công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM (Pulse Width Modulation) ở tần số thấp. Trong thời gian dài, hãng vẫn sử dụng phương pháp này trên nhiều mẫu smartphone, dù nó có thể gây khó chịu cho những người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy màn hình.

Một số người dùng thậm chí không thể sử dụng điện thoại Samsung trong thời gian dài vì cảm thấy mỏi mắt, chóng mặt hoặc khó chịu.

Những thông tin ban đầu cho thấy Samsung có thể sẽ giải quyết vấn đề này trên Galaxy S27 Ultra. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là cải tiến có ý nghĩa lớn, giúp flagship mới tiếp cận được nhiều nhóm người dùng hơn.

Pin dung lượng lớn hơn, chấm dứt sự trì trệ kéo dài

Dung lượng pin là một trong những điểm khiến người dùng mong đợi Samsung thay đổi mạnh mẽ nhất.

Kể từ Galaxy S20 Ultra, mẫu smartphone Ultra đầu tiên của hãng, Samsung gần như duy trì mức pin 5.000 mAh trên các thế hệ kế tiếp. Dù thời lượng sử dụng vẫn tương đối ổn định, con số này ngày càng trở nên khiêm tốn khi nhiều đối thủ đã trang bị pin có dung lượng lớn hơn đáng kể, thậm chí vượt mốc 10.000 mAh.

May mắn là những thông tin rò rỉ cho thấy, Samsung có thể sẽ chấm dứt chiến lược duy trì pin 5.000 mAh trên Galaxy S27 Ultra.

Điều người dùng thực sự mong đợi không chỉ là dung lượng pin tăng lên trên giấy tờ, mà còn là thời gian sử dụng thực tế được cải thiện rõ rệt.

Galaxy S27 Ultra cần một cuộc cách mạng về thiết kế

Đây có thể là đề xuất gây nhiều tranh luận, nhưng Galaxy S27 Ultra thực sự cần một diện mạo mới.

Kể từ Galaxy S22 Ultra, Samsung gần như duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc trên dòng Ultra, chỉ bổ sung một số điều chỉnh nhỏ qua từng thế hệ. Ngay cả Galaxy S20 Ultra và Galaxy S21 Ultra cũng không có quá nhiều khác biệt về ngoại hình.

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng với thiết kế mới. Ảnh: X

Trong khi đó, Apple đã tạo ra bước chuyển đáng chú ý với thiết kế iPhone 17 Pro năm ngoái và nhận được phản ứng tích cực từ thị trường, góp phần thúc đẩy doanh số sản phẩm.

Samsung hoàn toàn có thể học hỏi cách tiếp cận này. Một số hình ảnh thiết kế Galaxy S27 Ultra bị rò rỉ gần đây cho thấy thiết bị có thể sở hữu diện mạo mới. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về việc Samsung có sử dụng thiết kế này hay không.

Camera chụp ảnh tự nhiên hơn, giảm màu sắc quá rực

Nhiều người dùng cho rằng Apple xử lý hình ảnh trên iPhone rất tốt. Ảnh chụp từ iPhone của hãng thường có màu sắc tự nhiên, gần với những gì mắt người nhìn thấy ngoài đời thực.

Đây cũng là điều fan mong Samsung học hỏi. Trên nhiều thế hệ flagship trước đây, ảnh chụp từ điện thoại Galaxy thường có màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao và đôi khi thiếu đi cảm giác chân thực.

Vì vậy, thông tin Samsung có thể thay đổi cách xử lý hình ảnh trên Galaxy S27 Ultra là một tín hiệu đáng chú ý. Theo một nguồn tin nội bộ được đánh giá có độ tin cậy cao, hãng đang hướng đến những bức ảnh có tông màu ấm hơn, mềm mại hơn và tái hiện màu sắc gần với thực tế.

Sạc nhanh hơn dù pin đã lớn hơn

Samsung cuối cùng cũng cải thiện tốc độ sạc trên dòng Ultra với Galaxy S25 Ultra, nâng công suất sạc có dây từ 45W lên 60W và sạc không dây từ 15W lên 25W.

Tuy nhiên, khi Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sở hữu viên pin lớn hơn, việc tiếp tục tăng tốc độ sạc sẽ là nâng cấp rất đáng giá. Trên thị trường hiện nay, một số smartphone đã hỗ trợ sạc nhanh vượt 100W, tạo ra khoảng cách đáng kể so với Samsung.

Dẫu vậy, những thông tin rò rỉ hiện tại cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể vẫn giữ nguyên công suất sạc như thế hệ tiền nhiệm. Bù lại, thiết bị được cho là sẽ sạc đầy nhanh hơn đôi chút dù dung lượng pin tăng lên.

Mở khóa khuôn mặt cần đối đầu thực sự với Face ID

Một trong những điều khó hiểu là Samsung vẫn chưa trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D thực sự để cạnh tranh với Face ID của Apple.

(Video concept Galaxy S27 Ultra. Nguồn: Sam Tech/YouTube)

Có thể hãng muốn tiết kiệm chi phí hoặc không muốn tạo ra phần khoét lớn hơn trên màn hình. Dù nguyên nhân là gì, công nghệ mở khóa bằng khuôn mặt trên smartphone Samsung hiện vẫn kém an toàn hơn giải pháp của Apple.

Hệ thống này cũng có thể hoạt động chậm hơn nếu người dùng không nhìn trực tiếp vào camera trước, hoặc khi đang ở môi trường thiếu sáng. Đặc biệt, khả năng chống giả mạo chưa thể so sánh với công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D chuyên dụng.

Một giải pháp bảo mật sinh trắc học tiên tiến hơn sẽ giúp Galaxy S27 Ultra hoàn thiện trải nghiệm cao cấp. Dù vậy, đây có lẽ là nâng cấp khó xuất hiện trong tương lai gần.

(Theo PhoneArena, Macworld, Techradar)