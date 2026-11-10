Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt MacBook Neo 2 vào đầu năm 2027, đồng thời đặt mục tiêu doanh số đầy tham vọng cho dòng laptop giá phải chăng này.

Theo những thông tin mới nhất từ chuỗi cung ứng, hãng công nghệ Mỹ dự kiến xuất xưởng tới 16 triệu chiếc MacBook Neo 2 trong năm tới, gấp đôi mức sản lượng dự kiến của phiên bản đầu tiên trong năm 2026.

MacBook Neo 2 có thể trở thành cú hích doanh số mới của Apple

Theo Mark Gurman, nhà báo công nghệ nổi tiếng của Bloomberg, Apple đã lên kế hoạch phát triển MacBook Neo 2 và dự kiến giới thiệu sản phẩm vào đầu năm 2027. Đáng chú ý, một báo cáo mới từ Digitimes cho thấy Apple đang đặt kỳ vọng rất lớn vào thế hệ laptop tiếp theo này, với mục tiêu doanh số có thể tăng mạnh so với phiên bản tiền nhiệm.

Sức hút của MacBook Neo lớn đến mức Apple đã ghi nhận tuần bán hàng tốt nhất từ trước đến nay đối với nhóm khách hàng lần đầu mua máy Mac. Ảnh: 9to5mac

Digitimes dẫn các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Apple đã đưa ra dự báo xuất xưởng 16 triệu chiếc MacBook Neo trong năm 2027. Con số này cao gấp đôi mức gần 8 triệu chiếc mà hãng được cho là sẽ đạt được trong năm 2026.

Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, MacBook Neo sẽ nhanh chóng trở thành một trong những dòng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý nhất trong danh mục máy tính Mac của Apple.

Thành công ban đầu của MacBook Neo là cơ sở quan trọng để hãng đặt ra mục tiêu đầy tham vọng như vậy. Khi ra mắt hồi đầu năm 2026, mẫu laptop này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng lần đầu sử dụng máy Mac.

Sức hút của MacBook Neo lớn đến mức Apple đã ghi nhận tuần bán hàng tốt nhất từ trước đến nay đối với nhóm khách hàng lần đầu mua máy Mac. Đây là dấu hiệu cho thấy chiến lược tiếp cận người dùng mới thông qua một mẫu laptop có mức giá dễ tiếp cận hơn đang phát huy hiệu quả.

Vì sao Apple tin tưởng MacBook Neo 2 sẽ bán chạy hơn?

Việc Apple dự kiến tăng gấp đôi lượng MacBook Neo xuất xưởng trong năm 2027 không đơn thuần xuất phát từ yếu tố thời gian bán hàng.

Phiên bản MacBook Neo đầu tiên được giới thiệu vào tháng 3/2026. Trong khi đó, nếu thế hệ kế nhiệm ra mắt đúng kế hoạch vào đầu năm 2027, sản phẩm sẽ có thêm hai tháng kinh doanh so với năm đầu tiên của phiên bản tiền nhiệm, cụ thể là tháng 1 và tháng 2.

Khoảng thời gian bán hàng bổ sung này chắc chắn có thể đóng góp vào tổng doanh số cả năm. Tuy nhiên, theo nhận định của Digitimes, yếu tố đó khó có thể giải thích cho mức tăng trưởng lên tới 100%.

MacBook Neo 2 có thể tạo ra sức hút lớn hơn đáng kể so với thế hệ đầu tiên? Ảnh: 9to5mac

Đặc biệt, tháng 1 và tháng 2 thường không phải giai đoạn cao điểm mua sắm thiết bị điện tử tiêu dùng. Vì vậy, mức tăng dự báo từ gần 8 triệu lên 16 triệu máy cho thấy Apple có thể đang kỳ vọng MacBook Neo 2 sẽ tạo ra sức hút lớn hơn đáng kể so với thế hệ đầu tiên.

Sự tự tin này có thể đến từ khả năng duy trì sức hấp dẫn của dòng MacBook Neo trong phân khúc laptop phổ thông, nơi Apple đang có cơ hội tiếp cận những khách hàng trước đây chưa sẵn sàng chi tiền cho một chiếc MacBook.

MacBook Neo có thể trở thành chiến lược mở rộng thị trường của Apple

Trong nhiều năm, MacBook thường được định vị ở phân khúc tương đối cao cấp, khiến mức giá trở thành rào cản đối với một bộ phận người dùng. Sự xuất hiện của MacBook Neo đã mở ra hướng tiếp cận mới, giúp Apple cạnh tranh rộng hơn trên thị trường laptop.

Nếu MacBook Neo 2 tiếp tục duy trì được sức hút về giá bán và trải nghiệm sử dụng, sản phẩm có thể trở thành công cụ quan trọng giúp hãng mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là sinh viên, người dùng phổ thông và những người lần đầu chuyển từ máy tính Windows sang macOS.

Cần lưu ý rằng con số 16 triệu máy hiện mới là dự báo xuất xưởng được các nguồn tin chuỗi cung ứng đề cập, không đồng nghĩa với lượng sản phẩm chắc chắn bán đến tay người tiêu dùng. Dẫu vậy, kế hoạch này vẫn cho thấy Apple đang đặt kỳ vọng rất lớn vào thế hệ MacBook Neo tiếp theo.

(Theo 9to5mac)