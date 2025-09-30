Tiết kiệm thời gian, tối ưu công việc với Galaxy AI

Người làm kinh doanh hiểu hơn ai hết giá trị của thời gian. Do đó, ưu tiên hàng đầu của họ là gia tăng hiệu suất làm việc nhằm tối ưu doanh thu và giá trị cho doanh nghiệp. Việc tích hợp sâu Galaxy AI mới cho phép Galaxy Tab S11 Series hiện thực hoá nhu cầu kể trên, thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý công việc, đơn giản hoá quy trình và sắp xếp hiệu quả lịch trình hàng ngày.

Tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief) có vai trò như một thư ký nhắc việc, quản lý thông tin và thông báo lịch hẹn mỗi ngày. Máy tính bảng của Samsung cũng có khả năng biến giọng nói thành văn bản, tóm tắt và sắp xếp ghi chú thông minh để các cuộc họp với đối tác hay nhân viên diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng.

Anh Quốc Tín (TP.HCM), một chuyên gia tư vấn bất động sản cho biết: “Tôi hiện chủ yếu dùng Trợ lý Note của Galaxy Tab S11 Ultra để ghi lại yêu cầu đầu tư và mong muốn cụ thể của khách hàng trong mỗi lần trao đổi. Trước đây tôi thường phải dùng sổ để ghi chép trong quá trình trao đổi. Giờ thì có thể hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện và để Galaxy Tab S11 tự chuyển lời nói thành văn bản, tóm tắt và gửi lại cho khách hàng”. Khi cần cung cấp các bài báo hoặc tin tức liên quan đến bất động sản cho khách, anh Tín chọn cách khoanh tròn hình ảnh dự án và Google sẽ tự động trả về các kết quả liên quan. “Khách hàng của tôi rất ấn tượng với kiểu tìm kiếm nhanh gọn và khác biệt này”, anh chia sẻ thêm.

Là một nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp, anh Phạm Bảo (TP.HCM) cũng tin chọn Galaxy Tab S11 Ultra cho công việc của mình. “Tôi dùng tính năng Phác thảo thông minh để vẽ biểu đồ minh hoạ về lợi nhuận cũng như biến động giá cổ phiếu. Quá trình chuyển đổi từ nét vẽ thành hình ảnh trực quan rất nhanh. Khách hàng phản hồi rất tích cực”.

Thiết kế mỏng nhẹ, linh hoạt mang theo khi công tác

Thường xuyên đi công tác và ít khi có mặt tại văn phòng, người làm kinh doanh luôn cần đến những thiết bị làm việc gọn nhẹ, linh hoạt mang theo trong quá trình di chuyển. Một thiết mạnh mẽ, sở hữu màn hình lớn nhưng mỏng gọn, dễ dàng sử dụng trên máy bay, taxi hay phòng chờ sân bay là lựa chọn hoàn hảo.

Galaxy Tab S11 Series đáp ứng tốt nhu cầu này thông qua thiết kế nhôm Armor Aluminum cao cấp với độ mỏng ấn tượng chỉ 5.1mm, nhẹ 690g trên Galaxy Tab S11 Ultra. Chị Phượng Nguyễn (TP.HCM), kinh doanh trong lĩnh vực thời trang cho biết: “So với những chiếc laptop nặng khoảng 1-2kg mà tôi từng sử dụng, Galaxy Tab S11 nhẹ hơn hẳn, lại có kháng nước nên mang đi công tác rất tiện và yên tâm”.

Khi đi khảo sát thực địa hay đến thăm nhà máy, công trường,… người làm kinh doanh vẫn có thể thoải mái sử dụng Galaxy Tab S11 Series nhờ màn hình Dynamic AMOLED 2X sống động và sắc nét, đi kèm công nghệ chống phản chiếu với độ sáng tối đa tới 1600 nits, thách thức cả thời tiết nắng gắt. Tần số quét màn hình đến 120Hz, cho trải nghiệm mượt mà, không giật lag, nhất là với những người cần theo dõi biến thiên giá cả và cập nhật bảng điện tử từng giây.

Hiệu năng ổn định, mở rộng không gian làm việc với DeX

Nhu cầu làm việc trên các ứng dụng văn phòng hay theo dõi thông tin trên nhiều màn hình của doanh nhân đòi hỏi thiết bị làm việc phải cung cấp không gian làm việc hiệu quả, mang tính ổn định cao. Để đáp ứng nhu cầu này, Galaxy Tab S11 Series cung cấp trải nghiệm làm việc tương tự máy tính thông qua Samsung DeX hoàn toàn mới.

Chuyên gia môi giới chứng khoán hay người làm kinh doanh có thể kết nối máy tính bảng với nhiều màn hình khác thông qua Chế độ mở rộng để theo dõi thông tin thị trường một cách trực quan. Bản thân Galaxy Tab S11 Series cũng cung cấp tối đa đến 4 không gian làm việc khác nhau, cho phép linh hoạt di chuyển qua lại để đa nhiệm hiệu quả hơn.

Chị Anh Thư (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi cảm thấy thao tác sử dụng rất tiện lợi, không kém gì laptop. Nếu trên máy tính cho phép mở nhiều cửa sổ thì việc mở nhiều không gian làm việc trên Galaxy Tab S11 cũng tương tự, dễ dàng để vừa viết báo cáo, vừa tra cứu thông tin và trả lời mail cho khách hàng. Máy cũng có Microsoft 365 Personal nên mọi ứng dụng văn phòng quen thuộc tôi đều dùng được”. Quan trọng hơn, thiết bị sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ trên tiến trình 3nm, giúp mọi tác vụ luôn mượt mà.

Đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu làm việc đặc thù của doanh nhân, Galaxy Tab S11 Series như một trợ lý hoàn hảo.

Từ ngày 19 - 30/9/2025, khách hàng mua và sở hữu Galaxy Tab S11 Series mới sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn gồm: - Phiếu mua hàng 2 triệu đồng (hoặc) ưu đãi dành cho ngành giáo dục đến 4,1 triệu đồng

- Áp dụng kèm ưu đãi trả góp 3 không (không trả trước - không lãi suất - không phụ phí) đến 12 tháng

- Bộ quà dịch vụ đặc quyền đến 6,9 triệu đồng

- Microsoft 365 Personal 1 năm

- GoodNotes Premium 1 năm

- Clip Studio Paint Expert 6 tháng

- Adobe Lightroom 2 tháng

- Luma Fusion ưu đãi giảm 66% gói trọn đời

- Arcsite miễn phí dùng thử 30 ngày

- Noteshelf 3 ưu đãi giảm 30% gói trọn đời

- Notion miễn phí dùng thử gói Plus + Notion AI 30 ngày

- Ưu đãi 50% phụ kiện mua kèm Tham khảo điều kiện và điều khoản chi tiết của chương trình.

Thông tin về Galaxy Tab S11 series, truy cập:

https://www.samsung.com/vn/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s11-ultra-gray-256gb-sm-x936bzaaxxv/

Bích Trâm