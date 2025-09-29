Nếu phải chọn một “trận chiến” thực sự trong thế giới smartphone, đó chắc chắn là Apple đối đầu Samsung. Dù đôi lúc có những cú vấp, cả hai vẫn là những cái tên lớn nhất trong ngành, nên việc so sánh giữa chúng gần như là điều hiển nhiên.

iPhone 17 và Galaxy S25 đều rất xuất sắc trong vai trò của mình và góp mặt trong danh sách những smartphone hàng đầu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: đâu mới là chiếc điện thoại phù hợp với bạn?

Bạn muốn một chiếc máy thiên về chụp ảnh, hay một thiết bị tập trung vào tính năng AI? Bạn coi trọng hiệu năng bền bỉ, hay một hệ sinh thái mạnh mẽ?

iPhone 17 bản tiêu chuẩn có bộ nhớ 25GB. Ảnh: Tom's Guide

Cả iPhone 17 và Galaxy S25 đều có giá khởi điểm 799 USD. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của iPhone 17 đã có sẵn bộ nhớ 256GB, trong khi Galaxy S25 chỉ 128GB (bản 256GB có giá 859 USD).

Về màu sắc, iPhone 17 có các tùy chọn tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng và đen. Galaxy S25 có xanh lá, xanh navy, xám, xanh dương nhạt; cùng màu đen ocean, đỏ coral và vàng rose độc quyền trên website Samsung.

Thiết kế và màn hình

Galaxy S25 dùng màn hình 6.2 inch FHD+ AMOLED. Ảnh: Tom's Guide

Nhiều ý kiến cho rằng Apple và Samsung không thay đổi quá nhiều ở các dòng cơ bản, và điều này khá đúng với iPhone 17 và Galaxy S25. Tuy nhiên, vẫn có những điểm khác biệt đáng chú ý.

Galaxy S25 mỏng và nhẹ hơn so với đời trước, khung nhôm được cải thiện giúp tăng độ bền. Máy được bảo vệ bởi Gorilla Glass Victus 2, và hiện tượng “mura effect” từng gặp ở Galaxy S24 đã được khắc phục.

iPhone 17 vẫn giữ nét quen thuộc của iPhone 16, nhưng khung nhôm mới mang lại cảm giác cầm nắm tốt hơn, màn hình lớn hơn dù kích thước tổng thể không thay đổi. Máy trang bị Ceramic Shield 2 ở cả mặt trước và sau, với độ chống trầy xước gấp 3 lần.

Về hiển thị, cả hai đều rất ấn tượng nhưng có khác biệt nhỏ. Galaxy S25 sáng hơn và hỗ trợ dải màu rộng hơn (chuẩn DCI-P3), trong khi iPhone 17 có độ chính xác màu tốt hơn (thể hiện qua Delta-E score), tức màu sắc trung thực hơn - dù chênh lệch không lớn.

Đặc biệt, cả hai đều có màn hình 120Hz, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng iPhone cơ bản.

Camera

Cả Apple và Samsung đều nổi tiếng với camera, và iPhone 17 lẫn Galaxy S25 đều không ngoại lệ.

Galaxy S25 có lợi thế trên giấy tờ khi sở hữu 3 camera: 50MP chính (f/1.8), 12MP góc siêu rộng (f/2.2) và 10MP tele 3x (f/2.4).

iPhone 17 có 2 camera: 48MP chính (f/1.78) và 48MP góc siêu rộng (f/2.2).

Về chất lượng thực tế, sự khác biệt chủ yếu nằm ở cách xử lý màu sắc. Cả hai đều hơi “nịnh mắt” với màu bão hòa hơn bình thường nhưng iPhone 17 cho màu cân bằng hơn.

Ví dụ, khi chụp ớt xanh, ảnh iPhone 17 thể hiện độ phơi sáng rõ ràng hơn, trong khi Galaxy S25 làm ớt đỏ hơi hòa lẫn vào nền.

Trong điều kiện thiếu sáng, iPhone 17 vượt trội nhờ tái hiện chi tiết vùng tối tốt hơn, đặc biệt là dưới bóng cây.

Một điểm cộng khác là camera trước Center Stage của iPhone 17. Nhờ cảm biến vuông, ảnh chụp có thể giữ nguyên khung hình dù ở chế độ ngang hay dọc.

Điều này không có nghĩa Galaxy S25 chụp kém - thực tế, nó cải tiến rõ rệt so với S24. Nhưng nếu muốn trải nghiệm camera tổng thể tốt nhất, iPhone 17 có phần nhỉnh hơn.

Hiệu năng

Chơi game trên iPhone 17. Ảnh: Tom's Guide

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, không có chiến thắng tuyệt đối. Đó là: chip A19 của iPhone 17 mạnh hơn ở single-core; Snapdragon 8 Gen 3 của Galaxy S25 lại thắng ở multi-core.

Trên bài test chơi game, Galaxy S25 đạt điểm cao hơn. Ở bài test chuyển mã video bằng Adobe Premiere Rush, iPhone 17 nhanh hơn.

Nói cách khác, iPhone 17 phù hợp với các tác vụ đơn luồng phổ biến, trong khi Galaxy S25 có lợi thế ở ứng dụng nặng đa nhân như game.

Galaxy S25 có thế mạnh về chơi game hơn iPhone 17. Ảnh: Tom's Guide

Ví dụ, trong bài test Wild Life, Galaxy S25 duy trì số khung hình/giây cao hơn khi chịu tải. Ngược lại, iPhone 17 lại mạnh mẽ trong biên tập video.

Phần mềm và AI

Phải thừa nhận rằng Apple chưa thực sự nổi bật ở mảng AI. Apple Intelligence có nhiều tính năng hứa hẹn, nhưng phần lớn vẫn ở trạng thái “sắp ra mắt” và còn phụ thuộc vào thiết bị khác như Apple Watch hoặc AirPods.

Trong khi đó, Samsung cung cấp bộ tính năng AI phong phú và mượt mà hơn nhiều.

Tuy vậy, iOS 26 vừa ra mắt mang lại nhiều cải tiến về giao diện và tùy biến màn hình chính/màn hình khóa, được đánh giá sáng tạo hơn so với OneUI của Samsung.

Pin và sạc

Samsung từ lâu nổi tiếng về pin, và Galaxy S25 tiếp tục duy trì vị thế. Galaxy S25: 15 giờ 43 phút sử dụng. iPhone 17: 12 giờ 47 phút.

Tuy nhiên, iPhone 17 lại sạc nhanh hơn: 35W có dây, đạt 71% sau 30 phút; Galaxy S25 chỉ 25W, đạt hơn 50% trong cùng thời gian.

Nên mua Galaxy S25 hay iPhone 17?

Thông số iPhone 17 và Galaxy S25

Khó để nói chiếc nào vượt trội hoàn toàn, bởi cả hai đều là smartphone hàng đầu. Tuy nhiên, nếu bạn cần camera xuất sắc, hiệu năng chip A19 mạnh mẽ, tốc độ sạc nhanh, iPhone 17 là lựa chọn phù hợp.

Nếu bạn muốn hiệu năng đa nhân cao, trải nghiệm chơi game mượt, pin bền bỉ cả ngày, Galaxy S25 là ứng viên sáng giá.

(Theo Tom’s Guide)