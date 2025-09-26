Một tuần sau khi iPhone 17 chính thức lên kệ, tranh cãi “scratchgate” bùng lên khi nhiều khách hàng phát hiện vết xước trên cả máy trưng bày tại Apple Store. Báo cáo từ Bloomberg cho thấy, các mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max màu xanh đậm, cũng như iPhone Air màu đen, là những dòng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo phân tích của iFixit, Apple đã chuyển từ khung titan trên iPhone 15 và 16 sang khung nhôm rèn nhiệt trên iPhone 17 Pro. Nhôm giúp máy bớt nóng nhưng mềm hơn, dễ xước hơn titan. Bên ngoài, Apple phủ lớp anodized để bảo vệ và tạo màu sắc, song các cạnh gắt của cụm camera lại khiến lớp phủ dễ bong tróc, dẫn đến xước và sứt mẻ.

iPhone 17 bị chê dễ trầy xước hơn so với iPhone 16. Ảnh: JerryRigEverything

Chuyên gia luyện kim David Niebuhr nhận định: “Apple có thể ngăn chặn tình trạng này bằng cách làm đường cong bo tròn thay vì góc cạnh sắc”.

Trong khi đó, iFixit cho biết mặt lưng iPhone Air với Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn so với khung nhôm anodized của bản Pro.

Apple nói gì?

Trước làn sóng chỉ trích trên các mạng xã hội Weibo, Facebook và X, Apple phản hồi rằng nhiều vết tròn trên lưng iPhone 17 Pro là do đế sạc MagSafe đã cũ, để lại dấu nhưng có thể lau sạch. Với những vết xước thật sự ở cạnh camera, hãng thừa nhận khung nhôm anodized vẫn có thể xuất hiện trầy xước trong quá trình sử dụng thông thường.

Apple nhấn mạnh các mẫu máy vẫn đáp ứng tiêu chuẩn bền bỉ của ngành. Tuy vậy, “scratchgate” đang khiến nhiều người liên tưởng tới những bê bối trước đây như “Antennagate” (iPhone 4s) hay “Bendgate” (iPhone 6).

Dù Apple lên tiếng trấn an, iFixit khuyến nghị người dùng nên dùng ốp lưng và dán bảo vệ để tránh xước, sứt hoặc nứt mặt kính. Một chiếc ốp trong suốt có thể vừa bảo vệ vừa khoe được màu sắc mới như cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro/17 Pro Max.

(Theo Cnet, 9to5mac)