Tại PUBG MOBILE Global Championship 2025, các đội sẽ tranh tài cho chức vô địch cùng tổng giá trị giải thưởng 3 triệu USD. Trong suốt tháng 12, hàng loạt hoạt động bên lề giải đấu được tổ chức tại nhiều địa điểm trung tâm Bangkok, biến thành phố thành điểm nhấn của cộng đồng người chơi và người hâm mộ PUBG MOBILE trên toàn cầu.

PUBG Mobile phủ sóng Bangkok, Thái Lan bằng chuỗi sự kiện lớn trước thềm giải vô địch thế giới PMGC 2025. Ảnh: PUBG Mobile

Sân khấu PMGC năm nay ngoài các trận đấu chính còn có nhiều chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Thái Lan. Sự kiện PUBG MOBILE Superstars United quy tụ người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung từ nhiều quốc gia, được phát sóng trực tuyến vào ngày 13/12.

Ngày 14/12, chương trình “PUBG MOBILE Ultimate Runway” lần đầu giới thiệu các bộ X-Suit trong game thông qua trình diễn thời trang trực tiếp. Porsche đồng thời tài trợ giải thưởng cho tuyển thủ hay nhất vòng chung kết bằng một mẫu xe Porsche Cayenne.

Lễ hội Đồng sáng tạo (Co-creation Festival) tiếp tục được tổ chức nhằm ghi nhận các nhà phát triển nội dung trong hệ sinh thái PUBG MOBILE. World of Wonder - nền tảng cho phép người chơi tự tạo bản đồ - đã phát triển hơn 5,4 triệu bản đồ do cộng đồng xây dựng trong năm 2025. Bên cạnh đó, Dự án Thiết kế Ptopia (PDP) đã tuyển chọn 32 thiết kế của người chơi đưa vào game thông qua hơn 13 cuộc thi trong năm.

Từ ngày 5 đến 11/12, khu vực Siam Square Soi 5 sẽ tổ chức các hoạt động pop-up, triển lãm sáng tạo và trưng bày các mẫu xe Porsche. Khu vực fan PUBG UNITED tại Siam Paragon sẽ mở cửa từ ngày 12 đến 14/12 với các trải nghiệm tương tác, chụp ảnh cùng cúp vô địch, thử thách Metro Royale đời thực và triển lãm thiết kế sáng tạo từ cộng đồng.

Chiến dịch “PUBG MOBILE Phủ sóng Bangkok” diễn ra trong tháng 12 với hình ảnh chủ đề xuất hiện tại sân bay, ga tàu điện ngầm và các tuyến đường trung tâm. Điểm nhấn là màn trình diễn 2.000 drone trên sông Chao Phraya tối 13/12 và con thuyền có mô hình nhân vật “Lone Survivor” cao 7,2 mét di chuyển dọc sông trong thời gian thi đấu. Hơn 40 xe tuk-tuk trang trí chủ đề PUBG MOBILE cùng các hoạt động hợp tác với chuỗi nhà hàng và ứng dụng Grab cũng diễn ra quanh khu vực tổ chức.