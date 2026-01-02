Gabriel Petersson chia sẻ trên podcast “Extraordinary” phát sóng ngày 25/12/2025 rằng anh đang đảm nhiệm một công việc vốn chỉ dành cho những người có bằng tiến sĩ, nhờ có thể tự học machine learning (học máy) thông qua ChatGPT.

“Các trường đại học không còn độc quyền về kiến thức nền tảng nữa. Giờ đây, bạn có thể tiếp cận hầu như mọi kiến thức cơ bản thông qua ChatGPT”, Petersson nói.

Theo anh, cách học hiệu quả là bắt đầu từ một vấn đề cụ thể rồi từng bước bóc tách để nắm được cốt lõi.

Hồ sơ LinkedIn cho thấy Petersson gia nhập đội Sora của OpenAI từ tháng 12 năm ngoái. Trước đó, anh từng làm kỹ sư phần mềm tại Midjourney và Dataland. Petersson bỏ học trung học vào năm 2019.

Gabriel cùng gia đình vui chơi tại quê nhà Thụy Điển. Ảnh: Plymouthstreet

Trên podcast, anh kể rằng mình rời trường trung học ở Thụy Điển để gia nhập một startup nhỏ và buộc phải học lập trình để đáp ứng yêu cầu công việc. “Chúng tôi phải xây dựng sản phẩm, từ hệ thống gợi ý, thu thập dữ liệu đến tích hợp các nền tảng”, anh nói.

“Điểm hay của việc đi làm là lúc nào bạn cũng đối mặt với một vấn đề thật”, Petersson cho biết, đồng thời cho rằng con người học nhanh nhất với cách tiếp cận học từ thực hành rồi mới quay lại lý thuyết.

Anh áp dụng chính phương pháp này để tự học machine learning từ con số không. Petersson hỏi ChatGPT nên làm dự án gì, nhờ công cụ này tạo mã nguồn, rồi cùng nó sửa lỗi khi phát sinh. Từ đó, anh lần lượt đào sâu vào từng thành phần của hệ thống cho đến khi hiểu rõ các khái niệm cốt lõi.

“Khi mọi thứ 'thông', bạn đã nắm được toàn bộ kiến thức nền tảng. Lúc đó, bạn không còn cần phải học theo một lộ trình cứng nhắc từ lý thuyết đến thực hành nữa", anh nói.

Petersson cũng nhấn mạnh rằng nên tập trung vào kết quả thay vì bằng cấp để chứng minh năng lực. “Doanh nghiệp chỉ muốn tạo ra lợi nhuận. Nếu bạn cho họ thấy mình có thể tạo ra giá trị, biết lập trình, họ sẽ tuyển bạn”, anh nói.

Khi những người bỏ học trở thành ngôi sao công nghệ

Nhờ sự bùng nổ của AI, những người bỏ học đại học đang ngày càng trở thành các “ngôi sao đang lên” trong ngành công nghệ.

CEO OpenAI Sam Altman, bản thân cũng là người bỏ học Đại học Stanford, từng nói vào tháng trước rằng ông “ghen tị với thế hệ những người bỏ học ở tuổi 20 hiện nay”.

“Lượng thứ bạn có thể xây dựng được và cơ hội trong lĩnh vực này là vô cùng rộng mở”, Altman nói trong cuộc phỏng vấn với Rowan Cheung tại hội nghị DevDay hồi tháng 10.

Quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz cũng nhận định trong một bài blog đăng tháng 3 rằng “sân chơi đã trở nên bình đẳng hơn cho các nhà sáng lập trẻ”, đồng thời cho rằng đây là “thời điểm tốt nhất trong một thập kỷ để những người bỏ học và sinh viên mới tốt nghiệp khởi nghiệp”.

Một số CEO thậm chí còn đi xa hơn khi công khai đặt câu hỏi về giá trị của giáo dục đại học.

Tháng 2, CEO Palantir Alex Karp nói trên CNBC rằng “mọi thứ bạn học ở trường phổ thông và đại học về cách thế giới vận hành đều sai về mặt trí tuệ”. Đến tháng 4, Palantir ra mắt chương trình Meritocracy Fellowship - kỳ thực tập hưởng lương kéo dài bốn tháng dành cho học sinh tốt nghiệp trung học nhưng không theo học đại học.