Gần 1.000 mắc kẹt trên núi Everest vì bão tuyết. Video: Telegraph

Theo hãng tin BBC và truyền thông Trung Quốc, tính tới 5/10, có 350 người đã tới được thị trấn nhỏ Qudang, Trung Quốc, trong khi hơn 200 người leo núi khác đã có thể kết nối liên lạc.

Hàng trăm người leo núi đã bất ngờ chứng kiến tuyết rơi dày và mưa lớn đổ xuống khi họ đang di chuyển ở vùng Tingri của Tây Tạng, một trong những tuyến đường chính để leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Các báo cáo cho biết, tuyết rơi dày từ tối 3/10 và kéo dài tới cả ngày hôm sau. Trần Cách Sương, một thành viên trong đoàn leo núi gồm 18 người đã tới được Qudang, cho hay: "Thời tiết trên núi rất ẩm ướt và lạnh, tình trạng giảm thân nhiệt là mối nguy thực sự... Thời tiết năm nay không bình thường. Hướng dẫn viên nói chưa bao giờ gặp phải thời tiết như vậy vào tháng 10 và nó xảy ra quá đột ngột".

Trang Jimu News của Trung Quốc ước tính gần 1.000 người đã bị mắc kẹt trên núi. Hiện chưa rõ con số trên đã tính đến các hướng dẫn viên địa phương, nhân viên hỗ trợ leo núi hay không. Ngoài ra, cũng chưa biết những người leo núi gần sườn phía bắc của Everest, cũng thuộc Tây Tạng có bị ảnh hưởng hay không.

Sườn phía bắc của Everest, do dễ dàng tiếp cận bằng đường trải nhựa, thường xuyên thu hút một lượng lớn khách du lịch. Tháng 10 là mùa cao điểm, khi bầu trời quang đãng lúc gió mùa Ấn Độ kết thúc.

Đỉnh Everest được coi là giải thưởng lớn nhất dành cho những người leo núi, nhưng việc chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới cũng đi kèm với những rủi ro. Hồ sơ ghi chép cho thấy có hơn 280 người tử vong trên đỉnh núi này. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng là do lở tuyết hoặc ngã. Say núi cấp tính, với các triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và đau đầu, cũng gây ra tử vong.