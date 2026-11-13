Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội đã phát triển từ một sáng kiến tôn vinh tài năng trở thành nền tảng năng động kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tối 13/11, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề Thăng Long Kẻ Nghệ - Kinh tế sáng tạo khai mạc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 150 hoạt động cùng sự đồng kiến tạo của gần 1.000 nhà sáng tạo trong nước và quốc tế.

Tiếp nối hành trình xây dựng Hà Nội - thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu UNESCO, kỳ lễ hội năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi vươn tầm từ một sự kiện văn hóa thường niên trở thành không gian kết nối, thử nghiệm và thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Sự kiện năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập tổ chức UNESCO.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh lễ hội hướng tới mục tiêu chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài. Qua đó, sự kiện góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Theo lãnh đạo thành phố, thời gian qua Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm mở rộng không gian văn hóa sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực xã hội để nâng cao bản sắc và năng lực cạnh tranh. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời lan tỏa sức sáng tạo Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Ông Jonathan Wallace Baker.

Đánh giá cao vị thế và những bước tiến của Thủ đô, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội đã phát triển từ một sáng kiến tôn vinh tài năng trở thành nền tảng năng động kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Ông khẳng định sự kiện là lời nhắc nhở rõ nét rằng nền kinh tế sáng tạo không chỉ được dựng xây bởi giới chuyên môn mà còn phụ thuộc vào sự chung tay của cộng đồng địa phương, giới trẻ cùng sự đồng hành giữa cơ quan công quyền và doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Thăng Long Kẻ Nghệ".

Tâm điểm thu hút công chúng trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Thăng Long Kẻ Nghệ. Lấy hình tượng dòng nước làm mạch dẫn xuyên suốt, vở diễn quy tụ hơn 100 nghệ sĩ trình diễn qua 3 hồi: Mở nước - Thành phố - Tiếp nối.

Bằng ngôn ngữ dàn dựng tinh tế, chương trình đã tạo nên cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng giữa di sản truyền thống và hơi thở đương đại, dẫn dắt khán giả đi từ nhịp sống Kẻ Chợ xưa đến diện mạo một Hà Nội sáng tạo hôm nay.

Các tiết mục nghệ thuật gợi mở hình dung về một Thủ đô sáng tạo được nuôi dưỡng từ chiều sâu ký ức.

Trên sân khấu bên Hồ Gươm, giọng xẩm và tiếng đàn bầu hòa quyện cùng kèn đồng; làn điệu quan họ được tiếp nối bằng hợp xướng; nghệ thuật tuồng giao thoa cùng giọng hát opera ở màn kết, hay những nhịp beatbox và vũ điệu hiphop đã kể lại câu chuyện ký ức làng xã bằng ngôn ngữ của người trẻ. Điểm chạm của mọi thực hành nghệ thuật ấy nằm ở sự lắng nghe từ lời mời câu đáp trong quan họ, tiếng phách ca trù đến nhịp điệu tuồng cổ, gợi mở hình dung về một Thủ đô sáng tạo được nuôi dưỡng từ chiều sâu ký ức.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2019 khi Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Thiết kế, qua các kỳ tổ chức từ năm 2021 đến nay, lễ hội đã hoàn thành xuất sắc vai trò quy tụ cộng đồng. Từ những màn trình diễn dấu ấn cá nhân ban đầu, không gian mở của lễ hội đã kết nối và hình thành nên các nhóm sáng tạo liên ngành, đóng góp nhiều sáng kiến, mô hình mang lại giá trị kinh tế thiết thực, từng bước định hình diện mạo đời sống kinh tế sáng tạo sôi động cho Thủ đô.

Nhân dịp này, Hà Nội cũng ra mắt nền tảng số văn hoá – du lịch HanoiGo. HanoiGo được định hướng trở thành nền tảng thông tin số tập trung về văn hóa và du lịch Hà Nội, tích hợp dữ liệu đa dạng về các điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa, ẩm thực, cơ sở lưu trú, sự kiện và tour du lịch.

Ảnh: BTC