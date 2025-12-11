Tối 10/12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Tạp chí Kiến trúc tổ chức lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội.

Năm 2019, Hà Nội được ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Từ đó, thành phố liên tục triển khai những chương trình đổi mới sáng tạo, lấy kinh tế sáng tạo làm động lực phát triển bền vững.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ diễn ra định kỳ 2 năm một lần.

Theo định hướng mới, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ chuyển mạnh từ mô hình tổ chức lễ hội sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, tạo không gian thử nghiệm liên ngành giữa thiết kế, công nghệ, kiến trúc, nghệ thuật thị giác, trình diễn, dữ liệu, thủ công… nhằm mang đến các trải nghiệm đa giác quan và kết nối quốc tế sâu rộng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026 sẽ là chuỗi hoạt động kéo dài suốt năm, hướng tới thúc đẩy các dự án sáng tạo có tính ứng dụng và thương mại cao, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Bà cho biết thiết kế sáng tạo không chỉ là nghệ thuật hay sản phẩm thiết kế mà còn bao gồm thiết kế đô thị, không gian công cộng, an sinh xã hội và các ý tưởng giải quyết vấn đề đô thị.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ diễn ra định kỳ 2 năm một lần, trong đó các hoạt động chính được tổ chức vào tháng 11. Riêng lễ hội 2026 sẽ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11.

Hà Nội sẽ được phân thành 5 nhóm không gian sáng tạo:

1. Không gian Di sản (Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua): Nơi kết hợp di sản với thiết kế sáng tạo, thí điểm mô hình phát triển thương mại - văn hóa, hình thành tuyến trải nghiệm di sản - sáng tạo - thương mại.

2. Không gian Kẻ Chợ (36 phố phường): Tái hiện Thị - Phố - Nghề, hình thành "Phố Hàng sáng tạo", gắn kết phố nghề với hệ thống làng nghề tinh hoa.

3. Không gian Tương lai (hệ thống công viên): Dành cho sinh viên, học sinh với các không gian sáng tạo công cộng, workshop, pavilion quốc tế, trại sáng tác.

4. Không gian Sinh thái (bãi giữa sông Hồng): Thử nghiệm các ý tưởng nghệ thuật cảnh quan, thiết kế tuần hoàn, ưu tiên vật liệu bản địa; nghiên cứu tuyến trải nghiệm đường thủy.

5. Không gian Cộng đồng: Lan tỏa sáng tạo trên toàn thành phố, huy động sự tham gia của các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường đại học, bảo tàng, quán cà phê, nhà hát…

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao định hướng mới: "Việc chuyển từ lễ hội sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo sẽ mở ra cơ hội bền vững cho nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp sáng tạo và cộng đồng". UNESCO khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trên hành trình trở thành đô thị sáng tạo năng động của khu vực.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ chính thức khởi động bằng sự kiện Tụ hội sáng tạo diễn ra đầu tháng 1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Hoàn Kiếm.