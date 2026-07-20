Ngày 20/7, thông tin từ Sở Y tế Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo về việc hoàn trả phí tuyển dụng viên chức năm 2024 cho 1.542 thí sinh, với số tiền hơn 462 triệu đồng.

Việc hoàn trả phí tuyển dụng dựa trên văn bản của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) về việc hướng dẫn xử lý hoàn phí tuyển dụng năm 2024; quyết định của Thuế tỉnh Gia Lai về việc hoàn thuế và các văn bản liên quan.

Thông báo của Sở Y tế Gia Lai về việc hoàn trả phí tuyển dụng viên chức năm 2024 cho 1.542 thí sinh. Ảnh: Trần Hoàn

Sau khi Cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai hoàn trả số tiền phí tuyển dụng viên chức năm 2024, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiến hành hoàn trả số tiền nói trên cho các thí sinh.

Theo đó, tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đã nộp phí dự tuyển viên chức năm 2024 sẽ được hoàn trả 300 nghìn đồng/thí sinh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả kể từ ngày 16/7/2026 đến hết ngày 15/9/2026.

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của thí sinh. Trường hợp nhận tiền thông qua tài khoản của người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Năm 2024, Sở Y tế Gia Lai (cũ) đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng 1.542 viên chức ngành y. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Sở Y tế Gia Lai, nếu quá thời hạn nêu trên, thí sinh không gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả phí tuyển dụng thì được xem như không có nhu cầu nhận hoàn lại khoản phí đã nộp.

Trước đó, do các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu nhiều viên chức, năm 2024, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai (cũ) đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y.

Sau khi thông báo tuyển dụng được ban hành, Sở Y tế đã tiếp nhận 1.542 hồ sơ, thu 462,6 triệu đồng phí tuyển dụng và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, sau sắp xếp, nhu cầu sử dụng viên chức thay đổi, Sở Y tế đã ngừng tuyển dụng; đồng thời có tờ trình gửi Sở Tài chính về việc cho phép sử dụng nguồn thu phí tuyển dụng viên chức năm 2025 để hoàn trả số tiền 462,6 triệu đồng đã thu của 1.542 hồ sơ đăng ký dự tuyển năm 2024 nhưng không thực hiện được.