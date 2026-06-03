Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định tuyển dụng vào Công an nhân dân cho chị Lê Thị Thùy Hân. Ảnh: X.N

Ngày 3/6, Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định tuyển dụng chị Lê Thị Thùy Hân (31 tuổi), vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, vào Công an nhân dân.

Chị Hân được tuyển chọn theo hình thức tạm tuyển 6 tháng, kể từ ngày 1/6/2026, và được bố trí công tác tại Công an xã Diên Khánh. Việc tuyển dụng thể hiện sự quan tâm, tri ân của ngành Công an đối với thân nhân cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ, góp phần giúp gia đình vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, chị Hân bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Lê Thị Thùy Hân, vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải hứa sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: X.N

Trước đó, như Báo VietNamNet thông tin, rạng sáng 21/3, Đại úy Nguyễn Xuân Hải cùng tổ công tác Công an xã Diên Lâm tuần tra, phát hiện một bè khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nhóm người trên bè bỏ chạy ra giữa sông. Trong lúc ngăn chặn phương tiện vi phạm, Đại úy Hải không may bị đuối nước, mất tích. Thi thể anh được tìm thấy vào sáng cùng ngày.

Ngày 22/3, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với anh Nguyễn Xuân Hải. Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó phát động phong trào thi đua học tập, noi gương anh.

Thiếu tá Hải là trụ cột gia đình, có bố mẹ già yếu; bố mắc bệnh suy thận mạn, chị gái đang hồi phục sau tai nạn. Anh lập gia đình với chị Lê Thị Thùy Hân năm 2020, có con gái 11 tháng tuổi.