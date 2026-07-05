Bộ Quốc phòng nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị xem xét, có cơ chế tuyển dụng cán bộ đã qua đào tạo vào Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) cấp xã nhằm bổ sung lực lượng và tránh lãng phí nhân lực.

Cử tri cho biết, thực hiện Quyết định số 799 của Thủ tướng về việc phê duyệt đề án đào tạo cán bộ quân sự BCHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự, tại địa phương đã cử cán bộ tham gia đào tạo theo chương trình.

Tuy nhiên, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và chủ trương đưa sĩ quan chính quy về xã đảm nhiệm các chức danh trong BCHQS cấp xã, chỉ sắp xếp, bố trí các chỉ huy trưởng trước, chưa đề cập đến nội dung tuyển dụng cán bộ được cử đi đào tạo.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Nghệ An cho rằng hiện nay, nhiều cán bộ quân sự cấp xã và lực lượng bán chuyên trách quân sự cấp xã đã được địa phương cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, cử nhân ngành quân sự cơ sở gặp khó khăn trong bố trí công tác sau sắp xếp. Trong đó, có trường hợp đã tốt nghiệp, có trường hợp đang trong thời gian đào tạo.

Do vướng mắc về độ tuổi, thời gian công tác và một số điều kiện khác, nhiều trường hợp không thuộc diện được tuyển dụng thành sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp.

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phù hợp đối với lực lượng cán bộ bán chuyên trách quân sự cấp xã; đồng thời xem xét bố trí, tuyển dụng vào các vị trí phù hợp.

Trả lời về các nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết, căn cứ các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, quyết định có liên quan, trong quý 1/2026, Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định tuyển dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm quân số cho BCHQS cấp xã.

Đối tượng tuyển dụng là công chức đang giữ một trong các chức danh chỉ huy trưởng, phó Chỉ huy trưởng, trợ lý BCHQS cấp xã.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - phường Cao Lãnh hồi tháng 2. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quân số cao nhất cho BCHQS cấp xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xét duyệt, đề nghị cấp có thẩm quyền gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, tuyển dụng đội ngũ cán bộ vào BCHQS cấp xã đối với trường hợp đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quân sự cơ sở.

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị thiếu quân số (tính theo đầu mối BCHQS cấp xã) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp tiêu chuẩn chức danh quân nhân chuyên nghiệp quy định trong biểu tổ chức biên chế.

Cụ thể, bao gồm công chức đã được bổ nhiệm chức danh tại BCHQS cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhưng không đủ điều kiện tuyển dụng vào đội ngũ sĩ quan; có nguyện vọng nhưng chưa được xét tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.

Ngoài ra, còn có các trường hợp khác tại thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đang giữ một trong các chức danh: chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng tại BCHQS cấp xã, đã có quyết định miễn nhiệm và được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí công tác khác đến nay chưa được tuyển dụng vào công chức, viên chức; đối tượng đã hoàn thành hoặc đang đào tạo ngành quân sự cơ sở hệ chính quy tại các nhà trường Quân đội.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo đề nghị tuyển dụng đối với các đối tượng nêu trên. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của cơ quan, đơn vị, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét quyết định tuyển dụng các trường hợp đủ tiêu chuẩn trong thời gian tới.

Sắp ban hành chế độ, chính sách với cán bộ bán chuyên trách quân sự cấp xã

Về cơ chế, chính sách với lực lượng cán bộ bán chuyên trách quân sự cấp xã, Bộ Quốc phòng nêu rõ công chức và người làm việc không chuyên trách được bố trí ở BCHQS cấp xã trước thời điểm thực hiện Nghị quyết số 66.12/2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của BCHQS cấp xã thuộc đối tượng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp trên.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan của Bộ Nội vụ trong đề xuất các chính sách với lực lượng cán bộ bán chuyên trách quân sự cấp xã; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo đề nghị tuyển dụng đối với các đối tượng nêu trên.

Một kiến nghị khác của cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng lực lượng BCHQS cấp xã; xác định chức danh chính trị viên là sĩ quan chuyên trách và hạn chế kiêm nhiệm để bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tổ chức biên chế BCHQS cấp xã, trước mắt bổ sung 1 biên chế là quân nhân chuyên nghiệp với chức danh lái xe ô tô. Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm quân số để BCHQS cấp xã đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với chức danh chính trị viên BCHQS cấp xã hiện nay do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở điều chỉnh tổ chức biên chế (chức vụ, chức danh) cơ quan quân sự địa phương, trong đó có BCHQS cấp xã cho phù hợp.