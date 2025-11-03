Theo bà Lê Thị Phương Thủy, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, kỳ tuyển dụng giáo viên năm nay có nguồn thí sinh phong phú, nhiều thí sinh mới ra trường, trình độ tốt. Sự cạnh tranh khốc liệt được xem là “cơ hội vàng” để các trường chọn được giáo viên chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.

Hà Tĩnh tuyển dụng 279 giáo viên năm 2025, có môn tỷ lệ 1 chọi 30 người. Ảnh: Đậu Tình

Theo bà Thủy, nhiều vị trí trong kỳ tuyển dụng năm nay có sức cạnh tranh rất cao. Không ít môn học chỉ có 1–2 chỉ tiêu nhưng lại thu hút hàng chục hồ sơ đăng ký, trong đó có môn tỷ lệ chọi lên đến 1/30, tương đương 60 thí sinh tranh 2 suất, mức cạnh tranh cao kỷ lục tại Hà Tĩnh từ trước đến nay.

Các vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều có sức cạnh tranh lớn. Ở nhóm giáo viên mầm non hạng III, toàn tỉnh tuyển 36 chỉ tiêu, có 301 thí sinh dự thi, tỷ lệ chọi 1/8. Ở bậc tiểu học hạng III, tuyển 180 chỉ tiêu với 1.089 thí sinh dự thi, tỷ lệ chọi 1/6. Ở bậc THCS hạng III, tuyển 52 chỉ tiêu, có 275 thí sinh dự thi, tỷ lệ chọi 1/5. Còn bậc THPT hạng III, tuyển 11 chỉ tiêu, có 154 thí sinh dự thi, tỷ lệ chọi 1/14.

Trong kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2025, thí sinh dự thi theo hai diện. Với diện “thu hút” theo Nghị định 179/2024/NĐ-CP, có 27 thí sinh đăng ký, trong đó 26 người đủ điều kiện; vòng thi phỏng vấn đã được tổ chức vào ngày 27/10/2025. Với diện thi thông thường theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, có 1.880 thí sinh đăng ký, 1.820 người đủ điều kiện dự thi. Vòng thi viết, thời gian 180 phút, sẽ diễn ra vào ngày 5/11/2025.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, hình thức thi viết giúp đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả thí sinh.

Một điểm mới trong kỳ tuyển dụng năm nay là thí sinh được đăng ký dự thi ngay tại trường nơi mình dự tuyển, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho ứng viên. Đây cũng là giải pháp giúp cân đối lực lượng giáo viên, phù hợp với đặc thù của Hà Tĩnh – nơi tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn diễn ra cục bộ ở một số địa phương.