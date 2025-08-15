Đề nghị huy động nhà giáo nghỉ hưu tư vấn hoạt động giáo dục cấp xã

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo phân bổ hợp lý biên chế công chức cấp tỉnh, cấp xã; rà soát đội ngũ công chức cấp xã phụ trách văn hóa - xã hội, bảo đảm bố trí đúng người, đủ tiêu chuẩn.

Cùng với đó, có giải pháp phù hợp huy động công chức từng công tác tại Phòng GD-ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí phụ trách lĩnh vực GD-ĐT tại cấp xã nếu đủ điều kiện theo quy định.

Bộ đề nghị các tỉnh xem xét thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã và các nhóm cán bộ quản lý cốt cán để hỗ trợ hoạt động giáo dục. Thành phần gồm cán bộ quản lý, nhà giáo đương chức hoặc đã nghỉ hưu. Các nhóm này hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh thêm đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ đạo sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền hai cấp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đảm bảo không bỏ trống hay chồng chéo nội dung quản lý, rõ nội dung và phương pháp quản lý.

Đổi mới phương pháp quản lý giáo dục từ hành chính sang kiến tạo, trao quyền và hỗ trợ phát triển; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, trang bị kỹ năng công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho công chức cấp xã.

Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Trong thời gian các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo chưa có hiệu lực, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao Sở GD-ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ GD-ĐT, tại khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã: “Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên”. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ tuyển dụng, sử dụng viên chức khi được phân cấp.

Bộ GD-ĐT cho rằng, trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực GD-ĐT hiện nay đang thiếu về số lượng, nhiều người chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho Sở GD-ĐT chủ trì tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là phù hợp với điều kiện, năng lực hiện có của sở.

Giao Sở GD-ĐT chủ trì sẽ giúp giảm đầu mối trung gian, đồng bộ chất lượng tuyển dụng, tiết kiệm chi phí và tăng cơ hội cho người dự tuyển. Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên, nhân viên và đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho năm học mới. Chỉ đạo tuyển dụng giáo viên và các giải pháp bảo đảm biên chế, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông. Trường hợp chưa tuyển dụng, có thể xem xét, bố trí kinh phí và ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới.

Cùng với đó, Bộ đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo kịp thời thực hiện hợp đồng thay thế những trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu, thôi việc hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động chưa sử dụng để đảm bảo bổ sung giáo viên, nhân viên, người lao động còn thiếu cho các cơ sở giáo dục.