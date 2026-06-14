Vòng chung kết toàn quốc – Nơi học sinh tự tin tỏa sáng

Tại Chung kết toàn quốc Ocean English Achievers 2026 diễn ra ngày 14/06 vừa qua, 42 thí sinh xuất sắc nhất đã mang đến những phần hùng biện ấn tượng bằng tiếng Anh. Trước Ban giám khảo và đông đảo khán giả, các em tự tin trình bày quan điểm, diễn đạt ý tưởng và thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt.

Mỗi phần thi không chỉ cho thấy năng lực ngôn ngữ mà còn phản ánh sự trưởng thành, bản lĩnh và tinh thần chủ động học hỏi của học sinh. Từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, các em đã cùng hội tụ trên một sân khấu để chứng minh rằng tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ giúp giao tiếp, kết nối và thể hiện bản thân.

Khoảnh khắc vinh danh những nhà vô địch xuất sắc nhất tại Ocean English Achievers 2026

Khi năng lực tiếng Anh được đánh giá một cách toàn diện

Đằng sau những phần hùng biện tại Vòng Chung kết là hành trình tranh tài của gần 100.000 học sinh trên toàn quốc.

Cuộc thi được thiết kế với ba chặng Challengers, Champions và Final Face-off, tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng lực tiếng Anh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, gần 2.000 học sinh xuất sắc đã bước vào vòng Champions để tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh TOEFL thông qua bài thi theo tiêu chuẩn của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS).

Đặc biệt, mùa giải năm nay đánh dấu lần đầu tiên công nghệ Speaking AI được đưa vào đánh giá kỹ năng nói. Việc kết hợp giữa bài thi chuẩn hóa và công nghệ hiện đại góp phần nâng cao tính khách quan, đồng thời mang đến trải nghiệm khảo thí mới cho học sinh.

Không dừng lại ở các bài thi năng lực, cuộc thi còn tạo cơ hội để học sinh vận dụng tiếng Anh trong thực tế thông qua phần thi hùng biện tại Vòng Chung kết toàn quốc, nơi các em thể hiện khả năng giao tiếp, tư duy và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Sự tự tin, bản lĩnh và khả năng sử dụng tiếng Anh ấn tượng được các thí sinh thể hiện trên sân khấu chung kết.

Chính những trải nghiệm thực tế đã góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh, đồng thời tạo động lực để học sinh tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Những nụ cười rạng rỡ ghi dấu hành trình chinh phục Ocean English Achievers 2026

Ocean Edu đồng hành cùng thế hệ học sinh hội nhập

Là đơn vị tổ chức Ocean English Achievers, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã nhiều năm đồng hành cùng học sinh Việt Nam thông qua các chương trình học tập và sân chơi học thuật tiếng Anh quy mô lớn.

Ocean English Achievers 2026 là mùa giải có quy mô lớn nhất được tổ chức bởi Ocean Edu

Ocean English Achievers là một trong những hoạt động tiêu biểu thể hiện cam kết của Ocean Edu trong việc tạo môi trường để học sinh phát triển năng lực tiếng Anh và sự tự tin trong thời đại hội nhập.

Khép lại Ocean English Achievers 2026, điều đọng lại không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là hình ảnh những học sinh Việt tự tin sử dụng tiếng Anh để thể hiện bản thân và sẵn sàng chinh phục những cơ hội mới trong tương lai.

(Nguồn: Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu)