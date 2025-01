Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (Bình Thạnh) phải làm báo cáo giải trình, lập danh sách cá nhân liên quan, thực hiện viết kiểm điểm đối với việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán chưa được bảo quản đầy đủ theo đúng quy định, nên dẫn đến việc thất lạc, mất hồ sơ.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5) báo cáo giải trình, lập danh sách cá nhân liên quan, thực hiện viết kiểm điểm về việc không chấp hành chỉ đạo về mua sắm đấu thầu, dẫn đến việc chi sai nguồn theo quy định.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm báo cáo giải trình, lập danh sách cá nhân liên quan, thực hiện viết bản kiểm điểm về việc không chấp hành, tuân thủ các chỉ đạo về mua sắm, đấu thầu dẫn đến việc không tổ chức mua sắm theo quy định.

66 trường không đảm bảo các thành phần hồ sơ xây dựng các phương án thu xã hội hóa theo quy định, làm cơ sở tạo nguồn kinh phí 50% xã hội hóa để mua sắm bảng tương tác theo đúng chủ trương của UBND thành phố tại thời điểm triển khai đề án.

Cụ thể là các trường THPT Trưng Vương, THPT Tenlơman, THPT Giồng Ông Tố, THPT Thủ Thiêm, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Hữu Thọ, THPT Hùng Vương, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Bình Phú, THPT Lê Thánh Tôn, THPT Tân Phong, THPT Lương Văn Can, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Nguyễn Thị Định, THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Phước Long, THPT Long Trường, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Nguyễn Du, THPT Nguyễn An Ninh, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, THPT Nguyễn Hiền, THPT Trần Quang Khải, THPT Võ Trường Toản, THPT Tân Bình, THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Trần Phú, THPT Tây Thạnh, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Thanh Đa, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Võ Thị Sáu, THPT Trần Văn Giàu, THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THPT Nguyễn Trung Trực, THPT Gò Vấp, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Tam Phú, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Hiệp Bình, THPT Đào Sơn Tây, THPT Củ Chi, THPT Quang Trung, THPT Trung Phú, THPT Trung Lập, THPT Bà Điểm, THPT Nguyễn Hữu Tiến, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Phạm Văn Sáng, THPT An Lạc, THPT Vĩnh Lộc, THPT Bình Tân, THPT Bình Hưng Hoà, THPT Bình Chánh, THPT Đa Phước, THPT Lê Minh Xuân, THPT Long Thới, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh...

23 trường bảo quản, sử dụng thiết bị chưa đảm bảo dẫn đến nhiều thiết bị hư hỏng, xuống cấp và sử dụng không hiệu quả là những trường: THPT Bình Phú, THPT Giồng Ông Tố, THPT Thủ Thiêm, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Lê Thánh Tôn, THPT Tân Phong, THPT Lương Văn Can, THPT Phước Long, THPT Thủ Đức, THPT Củ Chi, THPT Bình Tân, THPT Trần Quang Khải, THPT Tây Thạnh, THPT Thanh Đa, THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THPT Nguyễn Trung Trực, THPT Gò Vấp, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nghĩa...