Đáng chú ý, lượng khách dàn trải cả hai nhà ga và các khung giờ trong ngày nên không ghi nhận hiện tượng ùn ứ cục bộ, các khu vực, luồng tuyến vẫn lưu thông khá thông thoáng và tiện lợi.

Ngày đầu nghỉ Tết, lượng khách qua sân bay Nội Bài khá đông. Ảnh: Phan Công

Từ ngày 26/1 - 2/2 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), sân bay Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1.

Ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết, sân bay Nội Bài đón 587 lượt chuyến bay với 93,5 nghìn lượt khách. Ảnh: Phan Công

Do đó, hành khách qua sân bay những ngày này cần lưu ý tuân thủ nghiêm các quy định và sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng để hoàn thiện thủ tục hàng không nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo an ninh, an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất.

Nhiều chuyến bay đến Vinh, Thanh Hóa phải chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài

Do sương mù, sáng 24/1, 7 chuyến bay đến sân bay Vinh, Thọ Xuân phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài và 9 chuyến bay khác bị chậm giờ.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin, theo quy luật, thời điểm quý 1 hằng năm, một số cảng hàng không khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi sương mù, tầm nhìn bị hạn chế khiến hoạt động khai thác gián đoạn.

Cụ thể, sáng 24/1, từ 1h30 - 9h do sương mù tại sân bay Vinh, hãng Vietnam Airlines đã có 5 chuyến bay đến sân bay này phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 4 chuyến chậm giờ và ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay khác trong ngày.

Tương tự, hãng VietJet Air có 1 chuyến bay đến sân bay Vinh, 1 chuyến đến sân bay Thọ Xuân phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài, 5 chuyến chậm giờ và ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay khác trong ngày.

Nhiều khách quốc tế đến Việt Nam đón Tết. Ảnh: Phan Công

Cơ quan chức năng dự báo hiện tượng sương mù tại khu vực phía Bắc sẽ còn tiếp diễn trong các ngày tới và có khả năng ảnh hưởng đến các chuyến bay đi, đến các cảng hàng không Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Hải Phòng.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không kịp thời cập nhật thông tin cho hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm hoặc chuyển hướng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của các hãng hàng không đối với hành khách.

Để hỗ trợ hành khách khi gặp tình huống các chuyến bay phải chuyển hướng, bị chậm, các hãng hàng không đều thu xếp phương tiện di chuyển từ các cảng hàng không máy bay hạ cánh về địa phương có cảng hàng không theo hành trình trên vé.