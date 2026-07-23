Đây là Festival bóng đá trẻ quy mô quốc gia đầu tiên dành cho các trung tâm bóng đá cộng đồng trên cả nước. Giải quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam, gồm 12 đội U9 và 32 đội ở hai lứa tuổi U11, U13.

Theo kế hoạch, gần 1.000 cầu thủ nhí tranh tài ở 104 trận đấu từ ngày 30/7 đến 1/8 tại Trường Đại học Nha Trang. Mỗi đội được đảm bảo thi đấu từ 5 đến 6 trận, toàn bộ giải được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

BTC công bố giải đấu

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT nhấn mạnh bóng đá Việt Nam muốn phát triển bền vững cần bắt đầu từ nền tảng bóng đá phong trào và bóng đá trẻ. Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến đánh giá cao mô hình giải đấu, cho rằng việc tạo nhiều sân chơi cho các CLB bóng đá cộng đồng là hướng đi mà nhiều nền bóng đá phát triển như Tây Ban Nha, Nhật Bản hay Hàn Quốc đã thực hiện từ lâu.

Ban tổ chức cho biết giải đấu không thu lệ phí tham dự, hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội ở xa và hướng tới xây dựng Football Festival trở thành sân chơi thường niên nhằm phát hiện, bồi dưỡng các tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Sự kiện do VSSG phối hợp cùng CLB Công an TP.HCM tổ chức.