Giải quy tụ 12 đội U14 trong và ngoài nước. Ngoài HAGL, PVF, Sông Lam Nghệ An hay Hà Nội, giải còn có sự góp mặt của nhiều đội bóng quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Lào.

Các đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn chọn đội vào tứ kết, bán kết, chung kết. Điểm nhấn của giải đấu là cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 20.000 USD.

Bầu Đức và HLV Park Hang Seo trong lễ công bố

Lễ công bố sự kiện có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng như HLV Park Hang Seo và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Giải đấu do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với VFF, HAGL tổ chức, nằm trong khuôn khổ năm Du lịch quốc gia 2026, hướng đến mục tiêu kết hợp giữa phát triển thể thao và quảng bá hình ảnh địa phương.