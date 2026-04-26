Thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM hôm nay cho biết, tính đến thời hạn cuối đăng ký kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026, có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 169.935 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí.

Cụ thể, 109.957 thí sinh từng tham dự đợt 1 tiếp tục đăng ký thi lại, trong khi 59.978 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2. So với cùng kỳ năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm nay tăng 77,25%.

Kỳ thi V-ACT đợt 2 dự kiến diễn ra vào ngày 24/5 tại các điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Trước nhu cầu dự thi tăng cao, Đại học Quốc gia TPHCM đã phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng để bổ sung thêm điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1. Trong đó, bổ sung các điểm thi tại các địa phương gồm: Đà Nẵng (tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũ), Quảng Ngãi (tại Quảng Ngãi cũ) và Đắk Lắk (tại Phú Yên cũ). Việc mở rộng này giúp thí sinh tại khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn địa điểm dự thi phù hợp, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển. Qua đó, tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 được nâng lên 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Việc mở rộng mạng lưới điểm thi không chỉ giúp thí sinh thuận tiện hơn trong việc di chuyển mà còn thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức một kỳ thi quy mô lớn, hướng tới phục vụ người học tốt hơn.

Thí sinh được phép điều chỉnh địa điểm dự thi và hoàn tất thanh toán lệ phí đến hết ngày 27/4. Đại học Quốc gia TPHCM sẽ gửi email thông báo đến các thí sinh thuộc khu vực được bổ sung điểm thi để lựa chọn và thay đổi địa điểm phù hợp. Thí sinh cần kiểm tra, cập nhật chính xác thông tin cá nhân nhằm tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình dự thi.

Trước đó, ngày 5/4, kỳ thi V-ACT đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của 133.489 thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,33% so với số đăng ký. Sau 8 năm triển khai (2018–2025), kỳ thi này từng bước khẳng định vị thế là một phương thức tuyển sinh được nhiều cơ sở giáo dục đại học lựa chọn, với hơn 110 trường sử dụng kết quả để xét tuyển.