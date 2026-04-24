ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, do nhu cầu đăng ký tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 tăng cao, đơn vị này đã phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Trung để mở rộng địa điểm thi. Giải pháp này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, đồng thời góp phần giảm áp lực đi lại, đặc biệt đối với thí sinh ở các tỉnh xa.

Theo kế hoạch, Kỳ thi V-ACT đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.

Thí sinh thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh các điểm thi theo kế hoạch, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ bổ sung các điểm thi tại các địa phương gồm: Đà Nẵng (tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũ), Quảng Ngãi (tại Quảng Ngãi cũ) và Đắk Lắk (tại Phú Yên cũ). Việc mở rộng này giúp thí sinh tại khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn địa điểm dự thi phù hợp, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ĐH Quốc gia TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các trường đại học đối tác tại các địa phương nêu trên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, tổ chức coi thi và đảm bảo an ninh. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ theo đúng quy trình nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan cho tất cả thí sinh.

Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 đến hết ngày 25/4 theo thông báo trước đây; đồng thời có thể điều chỉnh địa điểm dự thi đến hết ngày 27/4 nhằm phù hợp với nhu cầu và điều kiện di chuyển.

Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực có 57 cụm thi, 119 điểm thi với hơn 4.300 phòng thi. Địa điểm thi trải dài từ các tỉnh miền Bắc Trung Bộ đến ĐBSCL, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự tại 15 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Sau đó, nhiều thí sinh phản ánh điểm thi quá xa. ĐH Quốc gia TPHCM cho hay, theo nguyên tắc sắp xếp phòng thi, thí sinh luôn là ưu tiên số một. Theo đó, thí sinh được bố trí dự thi gần nhà, trường học nhất có thể và khoảng 99% thí sinh dự thi được đảm bảo nguyên tắc này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoài khả năng sắp xếp, thí sinh có thể phải dự thi tại điểm thi xa hơn.