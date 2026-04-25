Chia sẻ với VietNamNet, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, hôm qua (24/4) là ngày đầu tiên các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo số liệu trên hệ thống, tính đến 22h ngày 24/4, đã có 482.193 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 năm nay là 452.698 (chiếm 93,88%); số thí sinh tự do là 29.495 (chiếm 6,12%).

Trong số các thí sinh đã đăng ký, có 2.446 em được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,51%). Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 474.323 (chiếm 98,37%).

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết tính đến thời điểm này, hệ thống đăng ký thi hoạt động ổn định.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT các năm trước. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Chương lưu ý, khung thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD-ĐT mở khá dài - hơn 10 ngày, do đó, các thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn, khai thông tin đầy đủ và chính xác. “Việc đăng ký 2 môn lựa chọn cần được thực hiện cẩn thận để tránh nhầm lẫn. Các chế độ ưu tiên, miễn thi cần làm đúng theo hướng dẫn của quy chế thi và nhà trường. Nếu gặp khó khăn, các em cần hỏi ý kiến nhà trường trước khi hoàn thành đăng ký. Các thí sinh tự do cũng có thể đăng ký trực tuyến hoặc tại các trường THPT do Sở GD-ĐT quy định”, ông Chương nói.

Các thí sinh cần lưu ý thời gian kết thúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là vào 17h ngày 5/5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.