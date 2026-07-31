Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân- Cúp Phân bón Cà Mau 2026 quy tụ đông đảo VĐV đến từ các địa phương, ngành và câu lạc bộ trên cả nước.

Giải đấu năm nay thu hút gần 140 tay vợt, tranh tài ở các nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây là cơ hội để các VĐV cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ là dịp để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng mới cho bóng bàn nước nhà.

Các đại biểu chụp ảnh trong buổi họp báo - Ảnh: Bảo Long

Năm nay, giải đấu thu hút 14 đoàn bóng bàn từ các tỉnh, thành phố tham gia, bao gồm: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội, Công an nhân dân.

Tổng giá trị giải thưởng khoảng 500 triệu đồng, trong đó vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ là 50 triệu/mỗi giải và vô địch đơn nam, đơn nữ 30 triệu đồng/mỗi giải.

Giải diễn ra 8/8 đến 16/8 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao TP Hải Phòng.