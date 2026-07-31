Ngay khi đặt chân tới Đông Anh (Hà Nội) để tham dự chặng 1 SEA V Cup 2026, HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thể hiện sự không hài lòng về việc đội của mình phải di chuyển quá xa từ khách sạn tới địa điểm thi đấu.

Ngoài ra, trên truyền thông Thái Lan thời gian qua có nhiều bài viết chê bai công tác tổ chức của Việt Nam, cho rằng BTC cung cấp bóng tập luyện không đạt tiêu chuẩn cho các VĐV đội bóng xứ Chùa vàng.

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan được bố trí nơi ăn ở, tập luyện đảm bảo chất lượng và đầy đủ

Về những vấn đề trên, phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, tại giải trước, các đội được bố trí ở khách sạn La Thành (Hà Nội), nhưng hiện tại quanh khu vực đó đang có các công trình sửa đường nên BTC quyết định bố trí 3 đội Thái Lan, Philippines và Indonesia ở khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh, cách Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) gần 30km.

Việc bố trí các đội ở đây vì cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn cho một giải quốc tế, và hạ tầng giao thông tốt. Trong khi đó tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở khách sạn gần Nhà thi đấu nhưng không đủ tiêu chuẩn 5 sao, do vậy LĐBC Việt Nam không thể bố trí các đội khách ở khách sạn cùng với chủ nhà.

Ngoài ra, việc đội Thái Lan phải di chuyển dài ở ngày đầu tiên vì đội từ sân bay về nên thời gian đi dài hơn. Và hiện tại theo chia sẻ của các thành viên, đội đã thấy thoải mái không vấn đề gì. Các đội Indonesia và Philippines cũng bày tỏ sự hài lòng về công tác tổ chức của phía chủ nhà Việt Nam.

Phía Thái Lan chính thức xin lỗi.

Với vấn đề bóng tập được cho là cũ, không đạt chất lượng, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có ý kiến: "Các đội bóng được tập tại sân tập của đội Kinh Bắc Bắc Ninh, cách khách sạn 10 phút di chuyển. Về bóng tập, trong buổi tập đầu tiên, có hình ảnh VĐV Thái cầm trái bóng bị bẩn và cũ. Thực tế đây là bóng đội trẻ Hóa chất Đức Giang, một số VĐV Thái cầm chụp và khi hình ảnh lên mạng thì bị cho là có sự đối xử với đội Thái Lan. Nhưng bóng BTC cung cấp tất cả các đội tập đều là bóng mới và bóng thi đấu".

Trước những hình ảnh và thông tin không đúng, phía Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã chính thức lên tiếng xin lỗi chủ nhà Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Đông Nam Á, Somporn Chaibangyang bày tỏ lấy làm tiếc về những thông tin được tuyển nữ Thái Lan đưa ra trên truyền thông trong thời gian ở Việt Nam tham dự chặng 1 SEA V Cup 2026.



Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan cho biết, sẽ nghiêm khắc nhắc nhở tuyển nữ Thái Lan về hành vi không thể chấp nhận, đồng thời cho rằng những phát ngôn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng chuyền Đông Nam Á.

Vào lúc 19h ngày 31/7, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận ra quân gặp Philippines, tại Nhà thi đấu Đông Anh. Trước đó, Thái Lan gặp Indonesia lúc 16h.