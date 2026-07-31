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Sau khi hai chặng đấu nội dung nam khép lại, SEA V Cup 2026 tiếp tục với nội dung nữ, bắt đầu bằng chặng 1 diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Đông Anh, Hà Nội.
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Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt chạm trán Philippines, Indonesia và Thái Lan trong 3 ngày thi đấu. 
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Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại chặng 1 SEA V Cup 2026 có sự thay đổi vào phút chót. Theo đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập Lưu Thị Huệ thay cho VĐV trẻ Nguyễn Phương Quỳnh.
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Chiều 30/7, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận mở màn gặp Philippines. 
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Bốn phụ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 1 SEA V Cup 2026 gồm: Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh và Lưu Thị Huệ. 
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Vi Thị Như Quỳnh là người chia lửa ở vị trí chủ công với Trần Thị Thanh Thúy.
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 HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho những VĐV đang đạt phong độ cao, thay vì những cái tên quen thuộc nhưng không đảm bảo được về chuyên môn.
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Philippines là đối thủ không dễ bị bắt nạt.
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Tuy nhiên các cô gái Việt Nam tự tin giành chiến thắng để có sự khởi đầu tốt tại chặng 1 SEA V Cup 2026, hướng tới mục tiêu giành chức vô địch trên sân nhà.
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Lịch thi đấu của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam

Ảnh: Vietcontent