Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines: Ra quân chiến thắng
Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Philippines trong trận ra quân chặng 1 SEA V Cup 2026, lúc 19h ngày 31/7.
Sau khi hai chặng đấu nội dung nam khép lại, SEA V Cup 2026 tiếp tục với nội dung nữ, bắt đầu bằng chặng 1 diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Đông Anh, Hà Nội.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt chạm trán Philippines, Indonesia và Thái Lan trong 3 ngày thi đấu.
Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại chặng 1 SEA V Cup 2026 có sự thay đổi vào phút chót. Theo đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập Lưu Thị Huệ thay cho VĐV trẻ Nguyễn Phương Quỳnh.
Chiều 30/7, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận mở màn gặp Philippines.
Bốn phụ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 1 SEA V Cup 2026 gồm: Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh và Lưu Thị Huệ.
Vi Thị Như Quỳnh là người chia lửa ở vị trí chủ công với Trần Thị Thanh Thúy.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho những VĐV đang đạt phong độ cao, thay vì những cái tên quen thuộc nhưng không đảm bảo được về chuyên môn.
Philippines là đối thủ không dễ bị bắt nạt.
Tuy nhiên các cô gái Việt Nam tự tin giành chiến thắng để có sự khởi đầu tốt tại chặng 1
, hướng tới mục tiêu giành chức vô địch trên sân nhà. SEA V Cup 2026
Lịch thi đấu của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam
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Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hạ quyết tâm thắng Thái Lan để giành chức vô địch chặng 1 SEA V Cup 2026 trên sân nhà.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào SEA V.Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Lịch thi đấu được xem là thử thách lớn khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu các đối thủ mạnh khu vực.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định thay đổi thành phần lực lượng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngay trước ngày khai màn chặng 1 SEA V Cup 2026.