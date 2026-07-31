Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào SEA V.Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Lịch thi đấu được xem là thử thách lớn khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu các đối thủ mạnh khu vực.