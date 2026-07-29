Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 - Chặng 1

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2 Kênh trực tiếp 31/07 16:00 Indonesia Thái Lan VTVprime, NSports 18:30 Việt Nam Philippines VTVprime, NSports 01/08 16:00 Philippines Thái Lan VTVprime, NSports 18:30 Việt Nam Indonesia VTVprime, NSports 02/08 16:00 Indonesia Philippines VTVprime, NSports 18:30 Việt Nam Thái Lan VTVprime, NSports

SEA V.Cup 2026 (tiền thân là SEA V.League) hứa hẹn là sân chơi hấp dẫn của bóng chuyền nữ Đông Nam Á, nơi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu khẳng định vị thế. Giải đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Theo lịch thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu quan trọng với mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong đó, cuộc đối đầu với Thái Lan được xem là thử thách lớn nhất khi đội bóng này nhiều năm thống trị khu vực.

Thanh Thúy và các đồng đội đã sẵn sàng cho chặng 1 SEA V.Cup 2026 - Ảnh: TK

Sau những thành công gần đây, bóng chuyền nữ Việt Nam đang có sự tiến bộ mạnh mẽ với dàn cầu thủ chất lượng như Thanh Thúy, Bích Thủy, Kiều Trinh cùng nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội tuyển được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng.

SEA V.Cup 2026 cũng là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kiểm chứng lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước các giải đấu lớn trong năm. Người hâm mộ kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo dấu ấn và hướng tới mục tiêu lần đầu bước lên ngôi vô địch giải đấu khu vực.