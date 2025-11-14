Thông điệp về sức khỏe và từ thiện cũng đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hơn 1200 bài đăng trên Facebook chia sẻ sự tham gia và khuyến khích mọi người cùng hưởng ứng. Chương trình này nằm trong trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của giải chạy quốc tế Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025.

Vào ngày 9/11 vừa qua, Ban tổ chức công bố đóng góp 200 triệu đồng từ chương trình “Ngày hội vui khỏe trực tuyến Fun Fit Fest" cho Quỹ Nghị lực sống nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình “Khởi nghiệp kinh doanh số”.

Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Ngày hội vui khỏe trực tuyến là một phần trong mục tiêu kiến tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn mỗi ngày của chúng tôi và là hoạt động khởi động cho giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025. Sự thành công của chương trình này là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng khi được kêu gọi để làm điều đúng đắn. Sự quyết tâm đồng lòng của cộng đồng vì sức khỏe và vì tương lại của người khuyết tật đã giúp lan tỏa mạnh mẽ mục tiêu tốt đẹp của chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các đại sứ đã tham gia chương trình và đồng hành cùng chúng tôi giúp đỡ những người khuyết tật của Quỹ Nghị lực sống có cơ hội khởi nghiệp.”

Bà Nguyễn Thị Vân, Đồng sáng lập - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trung tâm Nghị lực sống chia sẻ “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gần 17.000 vận động viên, những người yêu thể thao đã cùng tham gia Fun Fit Fest 2025 - cả trực tuyến và trực tiếp, để biến hành trình rèn luyện sức khỏe thành hành trình lan tỏa yêu thương. Mỗi bước chạy, mỗi bức ảnh, mỗi giọt mồ hôi của các bạn không chỉ thể hiện tinh thần thể thao, mà còn góp phần tạo nên nguồn quỹ 200 triệu đồng giúp người khuyết tật Việt Nam có thêm cơ hội học tập, làm việc và sống độc lập. Nghị lực sống cam kết sẽ sử dụng nguồn quỹ quý giá này một cách hiệu quả, ý nghĩa, minh bạch và trách nhiệm nhằm mang đến những chương trình đào tạo và khởi nghiệp số miễn phí giúp người khuyết tật có thể thay đổi cuộc sống, tự tin và hạnh phúc, để mỗi bước chân, mỗi hành động của quý vị hôm nay tiếp tục trở thành cơ hội và hạnh phúc cho cộng đồng ngày mai.”

Nghị lực sống là doanh nghiệp xã hội được thành lập từ năm 2008. Tổ chức hoạt động với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và nhóm yếu thế hòa nhập xã hội thông qua đào tạo nghề CNTT miễn phí và nâng cao năng lực và tạo việc làm, giúp họ sống độc lập, tự chủ. Đến nay, Nghị lực sống đã đào tạo hơn 2.000 học viên, với 70% có việc làm sau tốt nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội tại Việt Nam.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới vừa diễn ra vào ngày 8 và ngày 9/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Standard Chartered là nhà tài trợ chính cho giải chạy, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển lâu dài cùng Việt Nam, nối tiếp hành trình hơn 120 năm gắn bó. Giải chạy mang tinh thần thể thao kết nối cộng đồng bền vững, là sân chơi dành cho tất cả những ai yêu chạy bộ, từ các VĐV chuyên nghiệp, VĐV khuyết tật, VĐV nước ngoài cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

(Nguồn: Standard Chartered Việt Nam)