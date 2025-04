Ngày 8/4, cơ quan chức năng huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) đang xác minh, điều tra vụ hỗn chiến tại khu vui chơi giải trí trên địa bàn xã Thuận Bình làm 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Hai hôm trước, tại khu vui chơi giải trí N.L thuộc ấp 61, xã Thuận Bình, đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, vụ hỗn chiến làm 1 người tử vong, 3 người khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có gần 20 thanh niên ở huyện Đức Huệ và huyện Thạnh Hóa tham gia ẩu đả.

Gia đình tổ chức hậu sự cho anh Đ.H.T- nạn nhân trong vụ hỗn chiến. Ảnh: MĐ.

Trong đó, anh Đ.H.T (26 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) tử vong trên đường đi cấp cứu do bị đâm xuyên vùng ngực trái, bụng và nách trái.

3 người bị thương đang được cấp cứu tại cơ sở y tế gồm: P.M.K. (25 tuổi); N.Q.K. (18 tuổi); L.Q.V. (18 tuổi). Công an xã Thuận Bình có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc xảy ra và phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra.

Công an đã bắt giữ một đối tượng sử dụng hung khí đâm chết người. Bước đầu, đối tượng khai nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân khi cùng nhóm thanh niên tụ tập tại khu vui chơi.

Ngoài ra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai và tiếp tục truy vết những người có mặt trong vụ ẩu đả.