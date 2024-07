Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An sáng nay cho biết đang hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Phạm Văn Hồng Vũ (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hiệp Thạnh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền về hành vi "Giết người".

Đối tượng Vũ được xác định đã dùng dao sát hại em ruột của mình là anh Phạm Văn Hồng Lợi (53 tuổi, ngụ cùng ấp).

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: M.Đ.

Chiều qua, đối tượng Vũ chạy xe máy đến nhà anh Lợi. Tại đây, Vũ và em trai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hai người đang lớn tiếng cãi cọ, Vũ đột nhiên lấy dao lao tới đâm trúng vào ngực của anh Lợi, khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên người thân trong gia đình anh Lợi không kịp can ngăn.

Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Đối tượng Vũ bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".