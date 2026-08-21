ICECH 2026:

Trong hai ngày 21 - 22/8, Hội thảo quốc tế lần thứ 14 về các thách thức mới nổi (The 14th International Conference on Emerging Challenges - ICECH 2026) với chủ đề “Navigating Business Uncertainty and Transformation”, đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Hội nghị ICECH 2026. Ảnh: QUỐC TUẤN/ Báo Đà Nẵng

Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội đăng cai, đồng tổ chức cùng 11 trường đại học, tổ chức trong và ngoài nước.

Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu tham dự dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ngoài các tác giả trong nước, hội thảo có sự tham dự của các nhà nghiên cứu nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như: Anh, Ý, Úc, Pháp, Mỹ, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Hội thảo ICECH 2026 tập trung vào các nhóm chủ đề: quản trị chuyển đổi chiến lược, chuyển đổi kép, công nghệ số phục vụ quản trị, quản trị chuỗi cung ứng xanh, tài chính thông minh… đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 120 báo cáo để trình bày trong các phiên thảo luận chính thức của hội thảo, bên cạnh 3 bài nghiên cứu chính từ các diễn giả hàng đầu.

Tại ICECH 2026, các phiên thảo luận quy tụ nhiều nghiên cứu xoay quanh những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo, tài chính số, thực hành ESG, phát triển bền vững chuỗi cung ứng và hành vi người tiêu dùng xanh.

Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước mở rộng kết nối chuyên môn, trao đổi phương pháp và phát triển các hướng hợp tác nghiên cứu mới; qua đó, tạo nên môi trường học thuật cởi mở, thực tiễn để giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên tiếp cận những xu hướng, thực hành kinh doanh mới tại các doanh nghiệp.

Tổng kết hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Danh Nguyên, Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: “Những biến động và bất định ngày càng gia tăng của môi trường kinh tế là những tác nhân buộc các doanh nghiệp phải tái định hướng chiến lược và đổi mới kinh doanh. Chuyển đổi với sự hỗ trợ của công nghệ số vì mục tiêu xanh, không chỉ là cách doanh nghiệp phản ứng trước những biến động của thị trường mà còn là cơ hội để đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng chống chịu”.