Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Định danh thửa đất thay sổ đỏ

Phát biểu tại hội thảo về quản lý dữ liệu địa điểm tổ chức ngày 10/8, ông Đinh Hồng Phong, Cục Quản lý đất đai (Bộ NNMT) cho biết, trước đây, để xác định một thửa đất cần các thông tin như xã, phường, tỉnh, thành, tờ bản đồ, số thửa và sổ đỏ. Khi địa giới hành chính thay đổi sẽ gây khó khăn cho việc quản lý. Vì vậy, trong thời gian tới mỗi thửa đất sẽ có một mã định danh riêng. Mã định danh này được mã hóa trực tiếp từ vị trí, tọa độ kinh độ, vĩ độ của thửa đất, nên người dân có thể tra cứu tình trạng pháp lý và thông tin thửa đất rõ ràng minh bạch.

Theo ông Phong, khi có mã định danh thửa đất, tất cả biến động đất đai sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, giúp chống làm giả hồ sơ, cho phép đối chiếu, xác thực với cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong thời gian tới, dữ liệu đất đai cũng sẽ liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu thuế, dữ liệu cơ sở xây dựng. Như vậy, người dân sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến online về đất đai.

Ông Đinh Hồng Phong, Cục Quản lý đất đai (Bộ NN – MT) cho biết, trước đây, để xác định một thửa đất cần các thông tin như xã, phường, tỉnh, thành, tờ bản đồ, số thửa và sổ đỏ. Khi địa giới hành chính thay đổi sẽ gây khó khăn cho việc quản lý.

Dữ liệu đất đai còn phân mảnh

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng giám đốc NDAMaps khẳng định, khi định danh địa điểm mới có thể truy xuất nguồn gốc được. Cơ sở dữ liệu này được thu thập, xử lý và đẩy lên, có thể cung cấp cho các ngành nghề khác nhau để sử dụng. Khi đó, người dân mua nhà có thể kiểm tra được hồ sơ thửa đất. Thế nhưng, thực tế dữ liệu này không thống nhất và đang phân mảnh.

Giám đốc Admicro Nguyễn Ngọc Quế, cho rằng dữ liệu Việt Nam phong phú và công cụ dữ liệu trực tuyến không thiếu, nhưng dữ liệu không liên thông đồng bộ và chưa tích hợp. Quá trình làm thực tế của Admicro thấy sai số dữ liệu bản đồ rất lớn.

“Tuy có bản đồ, nhưng chúng tôi phải đến từng địa điểm để xem thông tin mảnh đất đó có đúng không, xác minh chủ thửa đất làm sao chuẩn hóa nhất có thể. Khi làm thực tế chúng tôi nhận thấy dữ liệu địa lý, địa điểm không chính xác và có biến động nên phải bổ sung rất nhiều”, ông Quế nói.

Đề cập đến vấn đề dữ liệu địa điểm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội dữ liệu quốc gia nhấn mạnh, nhiều loại dữ liệu về con người, địa điểm không gian đều rất quan trọng trong dữ liệu quốc gia. Để dữ liệu có thể phát huy được cần hạ tầng dữ liệu đồng bộ và được liên thông, chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, trước đây, ngành tài nguyên môi trường cũng đã sử dụng nhiều nền tảng quản lý đất đai của VNPT, Viettel… tuy nhiên, những dữ liệu này đã đảm bảo đúng đủ sạch, sống chưa? Thực tế ở một số địa phương dữ liệu về quản lý đất đai vẫn còn yếu.

“Dữ liệu này không chỉ là thông tin kết nối địa lý, mà còn là nền tảng kết nối con người, tổ chức, tài sản, công trình, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế, xã hội. Dữ liệu này được liên thông với các dữ liệu khác để giải quyết những việc như người dân xin cấp phép sửa chữa, xây nhà. Thực tế người dân đi xin giấy phép xây, sửa chữa nhà rất nhiều thủ tục. Tôi đã đi làm thủ tục này, mặc dù có đầy đủ giấy tờ, nhưng cũng gặp khó khăn. Vậy khi chúng ta số hóa các dữ liệu này, sẽ rút bớt thủ tục hành chính gì cho người dân”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nói.

Chúng ta cần định danh người, vật và địa điểm một cách chính xác, để đảm bảo phát triển trên môi trường số. Các nước trên thế giới như Singapore, Úc, Thụy Sỹ, Hàn Quốc.. đã phát triển dữ liệu địa điểm quốc gia theo chuẩn thống nhất, gắn với dữ liệu không gian. Việt Nam cần nghiên cứu kinh nghiệm các nước này để xây dựng mô hình phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy ngành công nghiệp dữ liệu và hình thành hệ sinh thái dữ liệu địa điểm, .