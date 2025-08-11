Một công ty Trung Quốc vừa triển khai hệ thống tự động hóa toàn diện cho quy trình sản xuất máy xúc, kết hợp giải pháp logistics thông minh, mở ra tương lai sản xuất linh hoạt và hiệu quả hơn.

Guozi Robotics đã cung cấp gần 200 robot với nhiều chủng loại khác nhau cho nhà máy mới của TZ Group. Các robot được trang bị khả năng điều hướng thông minh và cộng tác linh hoạt, đảm nhiệm mọi công đoạn từ sản xuất đến giao hàng cuối cùng.

Robot ANTS và PICKING của Guozi Robotics đã thúc đẩy sản xuất thông minh trong các nhà máy của Zoomlion, XCMG và Sany trên toàn thế giới. Ảnh: Guozi Robotics

Hệ thống còn tích hợp chức năng điều phối đa tác nhân, tương tác và cộng tác linh hoạt, giúp tối ưu hóa quy trình. Mạng lưới robot di động tại từng trạm đảm bảo chuyển giao vật liệu chính xác nhờ lập kế hoạch đường đi linh hoạt. Một hệ thống gồm robot cầu trục, cobot, thiết bị lật sản phẩm và các máy tùy chỉnh thực hiện các tác vụ phức tạp mà không cần thời gian chuyển đổi công cụ. Đặc biệt, hệ thống cấp điện không tiếp xúc giúp duy trì hoạt động 24/7.

Các dòng robot hạng nặng như ANTS và PICKING cũng được triển khai, vận hành trên nền tảng phần mềm do Guozi tự phát triển gồm Line-Side Control System (LCS) và Hệ thống điều hành sản xuất (MES), cho phép kết nối liền mạch giữa thiết bị sản xuất và quản lý nhà máy. Đây là công nghệ từng được ứng dụng tại các “nhà máy hải đăng” của Zoomlion, XCMG và Sany trên toàn cầu.

Trong lĩnh vực logistics, các robot của Guozi đang thay đổi cách vận hành bằng khả năng phối hợp chính xác đến từng centimet. Trong mạng lưới phân phối 3D, vật liệu được phân loại theo kích cỡ lớn, trung, nhỏ và tiêu chuẩn. Các xe tự hành (AGV) nâng hạ ANTS, robot PICKING đa tầng và xe tải hạng nặng có thể tự động kết nối với kệ, pallet và thùng hàng. Hệ thống điều phối robot (RCS) dựa trên AI có thể quản lý hàng trăm AGV, hỗ trợ nhiều chế độ gọi linh kiện, kết hợp lưu trữ động và lấy hàng thông minh, mang lại khả năng giám sát toàn diện từ kho đến trạm làm việc.

Phần mềm GRACE Xpress do Guozi Robotics phát triển với chức năng mô phỏng toàn bộ quy trình giúp rút ngắn thời gian triển khai và thuật toán học sâu để hiệu chỉnh vị trí lưu trữ chính xác hơn khi vận hành. Các giải pháp của Guozi cũng hỗ trợ tích hợp tùy chỉnh với hệ thống quản lý cấp cao của khách hàng, đảm bảo vận hành liền mạch.

(Theo interestingengineering)