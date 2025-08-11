Tờ FT dẫn lời nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết Nvidia sẽ chia 15% doanh thu từ dòng chip H20 bán tại Trung Quốc, trong khi AMD áp dụng tỷ lệ tương tự với chip MI308.

Đây là điều kiện để hai hãng được cấp giấy phép xuất khẩu sang thị trường này từ cuối tuần trước. Hiện Washington chưa quyết định sử dụng số tiền này vào mục đích gì.

CEO AMD Lisa Su cầm trên tay con chip AI tại hội nghị Computex 2024. Ảnh: Bloomberg

Theo FT, thỏa thuận này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Trước đó, các doanh nghiệp thường chỉ cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc hạn chế sản xuất để tránh thuế quan, chứ chưa từng phải chia doanh thu trực tiếp cho chính phủ.

Theo ước tính của hãng nghiên cứu Bernstein, Nvidia có thể bán khoảng 1,5 triệu chip H20 tại Trung Quốc trong năm 2025, mang về khoảng 23 tỷ USD doanh thu. Dòng chip này được Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc sau khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden áp đặt lệnh hạn chế với các chip AI tiên tiến hơn.

Ban đầu, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu H20 từ tháng 4 nhưng đã đảo ngược quyết định vào tháng 6 sau cuộc gặp giữa CEO Jensen Huang và ông Trump. Giấy phép xuất khẩu bắt đầu được cấp từ cuối tuần trước, ngay sau khi Nvidia bày tỏ lo ngại về việc trì hoãn cấp phép.

Thỏa thuận này gây tranh cãi tại Washington khi nhiều chuyên gia an ninh lo ngại H20 sẽ giúp tăng cường năng lực AI của quân đội Trung Quốc.

Nvidia bác bỏ cáo buộc và cho rằng H20 không thể dùng cho mục đích quân sự. Công ty cũng kêu gọi Mỹ duy trì khả năng cạnh tranh tại Trung Quốc để không lặp lại “thất bại như trong lĩnh vực 5G”.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại, với kỳ vọng mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

(Theo FT)