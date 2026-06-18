Thăm khám nhanh, các bác sĩ nhận thấy đầu ngón tay bệnh nhi đã tím tái và xẹp xuống - dấu hiệu điển hình của việc thiếu máu nuôi dưỡng cấp tính.

Do bệnh nhi còn quá nhỏ, các bác sĩ không thể mở vết thương đánh giá tại chỗ. Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Ê-kíp cấp cứu hội chẩn liên chuyên khoa gồm: gây mê hồi sức, tạo hình vi phẫu, chấn thương chỉnh hình. Trẻ được chuyển thẳng vào phòng mổ để giảm đau toàn thân trước khi mở băng đánh giá chuyên sâu tổn thương và can thiệp phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

TS.BS Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết ca bệnh này đối mặt với 3 khó khăn rất lớn.

Trong đó, do bàn tay không đứt rời hoàn toàn về mặt cơ học nên không được bảo quản trong điều kiện đá tan lý tưởng. Về mặt huyết động học, trường hợp này được tính là loại đứt rời hoàn toàn do không còn mạch máu nuôi dưỡng. Bàn tay bị “thiếu máu nóng” ở nhiệt độ thường khiến các mô dễ bị hoại tử, tỷ lệ nối thành công thấp hơn nhiều so với ca đứt rời hoàn toàn được bảo quản đúng cách.

Bác sĩ Trực thăm khám vết thương cho người bệnh sau 6 ngày mổ. Bàn tay em bé đã hồng hào, hồi phục tốt. Ảnh: BVCC

Vết thương không chỉ bị dập nát mà bị đốt cháy bởi nhiệt độ của máy dập cốc khiến việc tìm kiếm và nối lại các mạch máu trở nên khó khăn do tổ chức mô bị thương tổn nặng nề.

Ngoài ra, ở trẻ chưa đầy 2 tuổi, mạch máu tại cổ tay chỉ nhỏ tương đương mạch máu ngón tay người lớn (khoảng 0,7 - 0,8 mm), đòi hỏi kỹ thuật siêu vi phẫu và sự tập trung cao độ của ê-kíp.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, các mạch máu và thần kinh đã được tái thông. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay bệnh nhi đã hồng ấm, tưới máu tốt, các ngón tay bắt đầu có những cử động nhỏ đầu tiên.

"Đây là dấu hiệu vô cùng khả quan cho quá trình phục hồi chức năng bàn tay sau này", bác sĩ Trực ngày 18/6 cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để các thiết bị điện, máy móc công nghiệp (máy xay, máy dập, nồi cơm điện…) ở trong tầm với của trẻ nhỏ. Trong trường hợp xảy ra tai nạn đứt rời chi thể, cần sơ cứu cầm máu và chuyển ngay bệnh nhân đến các trung tâm ngoại khoa chuyên sâu để tận dụng thời gian "vàng” cứu sống bộ phận cơ thể.