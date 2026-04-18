Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo thu giữ tài sản của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Tài sản bị thu giữ gồm: 207 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

169 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định tại Phân khu số 6, Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

10 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở Khu đô thị Du lịch sinh thái phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Một quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/12/2019 tọa lạc tại phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai (nay là phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Các tài sản trên được thế chấp tại MSB để bảo đảm cho các khoản vay của Bamboo Airways tại MSB. Việc thu giữ tài sản dự kiến thực hiện sau ngày 10/5/2026..

Ngân hàng cho biết, do Bamboo Airways vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết nên việc thu giữ tài sản bảo đảm là để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp và quy định pháp luật.