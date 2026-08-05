Ngày 5/8, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên (TP Đồng Nai) cho biết sau gần 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cụ Chu Thị Đoàn (89 tuổi).

Nhiều người dân và chính quyền địa phương tìm kiếm cụ bà. Ảnh: A.X

Trước tình hình trên, Ban CHQS xã Nam Cát Tiên đã phát đi thông báo kêu gọi người dân địa phương và các khu vực lân cận chung tay hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp thông tin liên quan đến cụ bà.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trương Hồng Phúc, Chủ tịch xã Nam Cát Tiên xác nhận, cụ Đoàn là vợ liệt sĩ Trương Phú Giảng (quê Thanh Hóa, hy sinh năm 1968). Gia đình sau đó chuyển vào miền Nam sinh sống từ năm 1983.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 14h35 ngày 1/8, cụ Đoàn rời khỏi nhà và từ đó đến nay chưa trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân cùng người dân địa phương đã chia nhiều mũi tìm kiếm, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để rà soát các khu vực. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích cụ Đoàn.

Để có thêm manh mối cho việc xác minh hướng di chuyển của cụ bà, Ban CHQS xã nhờ người dân sinh sống, kinh doanh dọc các tuyến đường thuộc ấp 4 kiểm tra lại hệ thống camera an ninh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 14h30 ngày 1/8 trở đi.

Hàng trăm người xuyên đêm tổ chức tìm kiếm cụ bà Chu Thị Đoàn. Ảnh: A.X

Theo Ban CHQS xã, mọi hình ảnh, video hoặc thông tin dù rất nhỏ cũng có thể là manh mối quan trọng, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, xác định lộ trình di chuyển của cụ.

Thông tin liên hệ: Ban CHQS xã Nam Cát Tiên, Công an xã hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình qua số điện thoại 0985.322.237 (ông Hội) và 0334.401.152 (ông Bảy Đàm).