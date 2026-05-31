Ngày 31/5, Công an xã Bát Tràng (TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm chị Hoàng Thị Dung (SN 1984, trú tại thôn 1 Đông Dư, xã Bát Tràng), người đã rời khỏi nhà từ ngày 26/5 đến nay chưa trở về.

Theo thông tin từ gia đình, chị Dung cao khoảng 1,57m, nặng khoảng 80kg. Khi rời khỏi nhà, chị mặc quần đùi màu xanh, áo phông cộc tay màu đen.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Văn Đoan (66 tuổi, bố chị Dung) cho biết trước đây con gái từng làm kế toán tại một đơn vị cầu đường nhưng đã nghỉ việc từ lâu. Hiện chị Dung ở nhà làm nội trợ.

“Con gái tôi từng học ngành kế toán tại một trường cao đẳng trên địa bàn. Hiện Dung chưa lập gia đình, tâm lý không ổn định nên thường xuyên phải sử dụng thuốc điều trị. Cuộc sống hằng ngày giữa gia đình và Dung cũng không có mâu thuẫn gì”, ông Đoan chia sẻ.

Theo ông Đoan, gia đình vô cùng lo lắng khi nhiều ngày trôi qua vẫn không có tin tức của chị Dung. Ông phán đoán có thể con gái đang chịu áp lực nào đó nên mới rời khỏi nhà.

“Tôi chỉ mong ai nhìn thấy con ở đâu hãy báo cho gia đình để tôi đến đón con về nhà”, ông Đoan nói.

Ai biết hoặc nhìn thấy chị Dung ở đâu xin liên hệ ông Đoan qua số điện thoại 0913360533, hoặc chiến sĩ Trần Văn Huy, Công an xã Bát Tràng, qua số điện thoại 0973892285.