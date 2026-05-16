Cuộc chạy đua giữ thai giữa loạt biến chứng phức tạp

Chia sẻ về ca bệnh, BSCKII Trần Thu Hằng - bác sĩ Sản phụ khoa, người trực tiếp điều trị - cho biết, thai phụ 31 tuổi có tiền sử hội chứng buồng trứng đa nang, mang thai lần hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Khi nhập viện ở tuần thai thứ 28, sản phụ xuất hiện cơn co tử cung với tần suất dày, tử cung căng tức, cổ tử cung chỉ còn khoảng 18 mm và đã mở 1 cm. Theo bác sĩ Hằng, ở tuổi thai này cổ tử cung bình thường phải đóng kín để duy trì thai kỳ. Việc cổ tử cung ngắn kèm mở sớm là dấu hiệu dọa sinh non rõ rệt, buộc bệnh nhân phải nhập viện điều trị tích cực ngay.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện đa ối cấp với chỉ số ối cao vượt ngưỡng bình thường. Tình trạng này khiến tử cung căng quá mức, làm tăng cơn co và nguy cơ sinh non.

Bác sĩ và gia đình xúc động chào đón em bé sau thời gian điều trị nhiều căng thẳng.

Thai phụ đồng thời bị viêm âm đạo kèm dấu hiệu nhiễm khuẩn toàn thân - yếu tố có thể kích thích chuyển dạ non và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi. Các cơn co tử cung xuất hiện liên tục, kéo dài và khó kiểm soát, việc giữ thai trở thành một cuộc chạy đua với các bác sĩ.

Trước diễn biến phức tạp, các chuyên gia Sản phụ khoa, Sơ sinh, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh liên tục hội chẩn để xây dựng phác đồ tối ưu.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc giảm co tử cung, kết hợp progesterone hỗ trợ duy trì thai kỳ. Các phác đồ kháng sinh an toàn cho thai phụ cũng được triển khai để kiểm soát nhiễm khuẩn. Song song với đó, ê-kíp tiến hành các can thiệp sản khoa chuyên biệt như đặt vòng nâng cổ tử cung nhằm giảm áp lực và hạn chế nguy cơ mở thêm.

Một trong những quyết định quan trọng nhất của quá trình điều trị là thực hiện chọc ối giảm áp. Ê-kíp đã rút khoảng 1.200 ml nước ối nhằm giảm áp lực trong buồng tử cung, hạn chế kích thích cơn co và tăng khả năng giữ thai.

Bên cạnh đó, bác sĩ tiêm thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai nhi để dự phòng trường hợp sản phụ sinh non.

“Đối với các trường hợp nguy cơ cao, điều quan trọng không chỉ là xử trí đúng biến chứng hiện tại, mà còn phải dự đoán các nguy cơ có thể xảy ra tiếp theo để chuẩn bị phương án ứng phó. Với ca bệnh này, ê-kíp phải theo dõi rất sát từng thay đổi nhỏ để điều chỉnh chiến lược điều trị theo từng thời điểm”, bác sĩ Hằng chia sẻ.

Kéo dài thai kỳ thêm gần 7 tuần, em bé chào đời khỏe mạnh

Sau gần 50 ngày điều trị căng thẳng, thai kỳ được kéo dài lên đến gần 35 tuần. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng khoảng 2,4 kg. Sau sinh, bé khóc to, phản xạ tốt và được da kề da với mẹ.

Theo bác sĩ Hằng, trẻ sinh quá non đặc biệt dưới 30 tuần tuổi, có nguy cơ cao gặp các biến chứng như suy hô hấp, nhiễm trùng, xuất huyết não thất hoặc rối loạn phát triển lâu dài. Việc giữ thai thêm gần 7 tuần giúp em bé có thêm thời gian để hoàn thiện chức năng phổi, tăng cân và nâng cao khả năng thích nghi sau sinh.

Sau khi em bé chào đời, gia đình sản phụ gửi một bức thư tay tới ê-kíp khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City. Nội dung thư viết: “Trong suốt hành trình từ tuần thai thứ 28 đến ngày bé chào đời, gia đình chúng tôi đã trải qua những tháng ngày đầy lo lắng. Có thời điểm, vợ tôi phải nằm viện điều trị kéo dài, thậm chí cả gia đình đón Tết trong bệnh viện. Nhưng nhờ sự tận tâm, chuyên môn vững vàng và sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh khoa Sản, mẹ con đều vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để đến với thế giới này bình an”.

Ê-kíp khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City trong một ca đỡ đẻ.

Ê-kíp điều trị cho biết, những dòng thư tay của gia đình không chỉ là lời cảm ơn, mà còn khiến các bác sĩ không thể quên một ca nguy cơ cao với nhiều biến chứng chồng lấp.

Với gia đình bệnh nhân, bên cạnh niềm vui đón con khỏe mạnh, điều còn đọng lại sau hành trình đầy áp lực là sự biết ơn dành cho đội ngũ y tế đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn nhất.

Ca bệnh cũng cho thấy năng lực điều trị chuyên sâu của Vinmec Smart City trong quản lý thai kỳ nguy cơ cao, đặc biệt với các trường hợp thai IVF, dọa sinh non và biến chứng phức tạp, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Sản phụ khoa, Sơ sinh, Gây mê hồi sức và các chuyên ngành liên quan.

(Nguồn: Vinmec)