Hành trình làm cha mẹ bắt đầu từ những chẩn đoán khó khăn

Kết hôn từ năm 2023, anh Thi và chị Liên (Hà Nội) cũng như bao gia đình trẻ khác, mong sớm có tin vui. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như kỳ vọng. Anh Thi từng mắc quai bị năm 19 tuổi, biến chứng teo nhỏ tinh hoàn hai bên. Sau nhiều lần kiểm tra tinh dịch đồ tại các cơ sở khác nhau, kết quả đều không tìm thấy tinh trùng, chức năng sinh tinh gần như không còn.

Đầu năm 2024, hai vợ chồng đến thăm khám tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh với hy vọng cuối cùng. Tại đây, BS. Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc trung tâm đã trực tiếp thăm khám cho 2 vợ chồng; kết luận tình trạng hiếm muộn không chỉ do vô sinh nam mà còn phát hiện thêm nguyên nhân từ phía người vợ. Chị Liên mắc hội chứng buồng trứng đa nang, một trong những nguyên nhân phổ biến gây rối loạn phóng noãn và khó thụ thai. Vì vậy, khả năng có con tự nhiên của anh chị gần như bằng 0.

BS. Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc trung tâm IVF Hồng Ngọc trực tiếp thăm khám

Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở những con số lạnh lùng trên kết quả xét nghiệm, đội ngũ bác sĩ đã xây dựng cho gia đình một lộ trình điều trị bài bản: thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm IVF kết hợp phẫu thuật micro-TESE tìm tinh trùng cho anh Thi.

Nhớ lại thời điểm đó, chị Liên chia sẻ: “Có lúc chúng tôi nghĩ chắc mình sẽ không bao giờ được làm cha mẹ. Khi nghe bác sĩ nói vẫn còn cơ hội nhờ IVF và phẫu thuật tìm tinh trùng, tôi vừa lo vừa hy vọng. Đó là tia sáng duy nhất mà vợ chồng tôi có”.

Cuộc phẫu thuật hơn 3 tiếng và những lần chuyển phôi nhiều thử thách

Ca mổ micro-TESE do BS. Lại Hợp Hùng - bác sĩ nam khoa tại trung tâm trực tiếp thực hiện kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây là kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng trong mô tinh hoàn dưới kính hiển vi phóng đại cao, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và kinh nghiệm dày dặn.

Kết quả cuối cùng đã mang lại hy vọng: tinh trùng được tìm thấy trong những mô tinh hoàn hiếm hoi còn khả năng sinh tinh. Ngay sau đó, tinh trùng được sử dụng để thụ tinh với trứng của chị Liên trong phòng lab.

Ca mổ micro-TESE do kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đã tìm được tinh trùng cho người chồng

Lần chuyển phôi đầu tiên mang lại niềm vui vỡ òa khi chị Liên đậu thai ngay. Thế nhưng, thai ngừng phát triển ở tuần thứ 6. Tới lần chuyển phôi thứ 3, điều kỳ diệu mới thực sự xảy ra. Thai kỳ chị Liên diễn ra thuận lợi, em bé phát triển ổn định qua từng mốc siêu âm. Cuối năm 2025, bé gái khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình.

Chìa khóa thành công từ phác đồ điều trị tối ưu

Thành công của ca bệnh là kết quả của sự phối hợp đa chuyên khoa và chiến lược điều trị cá thể hóa. Đứng đầu chuyên môn là BS. Phạm Thị Thùy Dương, người trực tiếp xây dựng phác đồ IVF phù hợp với đặc điểm bệnh lý của cả hai vợ chồng. Bác sĩ cho biết: “Những ca vô sinh nam không có tinh trùng kết hợp buồng trứng đa nang luôn đòi hỏi kế hoạch điều trị rất chặt chẽ. Chúng tôi không chỉ tập trung vào kỹ thuật mà còn phải tối ưu từng yếu tố nhỏ như nội mạc tử cung, chất lượng phôi và thời điểm chuyển phôi để tăng cơ hội thành công cho bệnh nhân”.

Song song đó, kỹ thuật micro-TESE trong IVF đã mở ra cánh cửa hy vọng vốn tưởng như khép lại. Việc tìm thấy tinh trùng trong bối cảnh tinh hoàn teo nhỏ hai bên là minh chứng cho trình độ vi phẫu tinh tế và kinh nghiệm xử lý những ca khó.

Gia đình chị Liên chụp ảnh kỷ niệm cùng đội ngũ bác sĩ đã hỗ trợ gia đình

Hành trình của gia đình chị Hương Liên và anh Thi cho thấy rằng, ngay cả khi tinh dịch đồ nhiều lần không có tinh trùng và chức năng sinh tinh gần như bằng không, y học hiện đại vẫn có thể tìm ra giải pháp. Thành công ấy là sự kết tinh giữa công nghệ, tay nghề vi phẫu tinh tế và chiến lược điều trị cá thể hóa của đội ngũ bác sĩ tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh.

Mỗi em bé IVF chào đời là một kỳ tích của khoa học và niềm hạnh phúc của gia đình. Với những bác sĩ tận tâm, kỳ tích ấy không phải điều ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình chuyên môn vững vàng và sự đồng hành bền bỉ cùng người bệnh.

