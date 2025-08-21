Phố Hiến City đón khách hàng tham dự lễ khai trương và mở bán.

Ông Nguyễn Văn Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình Minh Phố Hiến cho biết: “Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu dự án đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước để đủ điều kiện bán hàng bao gồm: hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế đất theo Thông báo số: 785/TB-HYE ngày 7/8/2025 của Thuế tỉnh Hưng Yên; được Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Công văn số: 439/SXD-QLN ngày 7/8/2025; được Sở nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ngày 13/8/2025”.

Nghi thức cắt băng khai trương văn phòng bán hàng và mở bán chính thức dự án

Đây cũng là dịp chủ đầu tư chính thức khai trương, đưa vào vận hành văn phòng bán hàng của dự án - nơi tiếp đón khách tham quan và thực hiện ký kết các văn bản, hợp đồng mua bán.

Sự kiện mở bán của Phố Hiến City có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, đối tác tài chính chiến lược Vietcombank Phố Hiến, đơn vị phát triển kinh doanh Nethomes, cùng các đơn vị phân phối uy tín gồm Mainhomes, TGland, Thiên Phú, Titahomes và hàng trăm khách hàng quan tâm. Nhân dịp này, Chủ đầu tư Bình Minh Phố Hiến và Vietcombank Chi nhánh Phố Hiến đã ký hợp tác chiến lược, góp phần tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư.

Hơn 1 tỷ đồng quà tặng đã được trao ngay tại sự kiện

Theo Chủ đầu tư, ngay tại sự kiện, hàng chục khách hàng đã quyết định đăng ký mua sản phẩm, đến nay dự án đã có hơn 200 sản phẩm được khách hàng đăng ký đặt mua.

Nhằm tri ân tất cả các khách đăng ký đặt mua thành công, chủ đầu tư Bình Minh Phố Hiến đã chi quà “khủng” bao gồm 1 xe ô tô VinFast VF3, 1 Smart TV Samsung 85 inch, gần 100 iPad thế hệ mới được trao ngay tại sân khấu cho đại diện của hơn 200 khách hàng đã mua dự án. Khách tham dự sự kiện cũng được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với quà tặng là 01 Smart TV Samsung 85 inch và 5 chiếc iPad cùng hàng trăm doorgift mang thương hiệu dự án.

Đại diện Chủ đầu tư cam kết, dự án Phố Hiến City sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng vượt trội và pháp lý minh bạch, để mỗi sản phẩm khi bàn giao đều xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của khách hàng.

Khu đô thị Phố Hiến City

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, TT Khoái Châu, Hưng Yên

Hotline: 0971 868 989

Website: www.dothiphohien.com.vn

Phát triển kinh doanh bởi Nethomes

Lệ Thanh