Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất là tài sản của UBND phường Phố Hiến vào sáng 27/8.

Theo đó, 30 thửa đất đấu giá thuộc các khu đấu giá trên địa bàn phường Phố Hiến đợt 1 năm 2025. Hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng, giao đất sử dụng lâu dài.

Diện tích mỗi thửa đất từ 95-160,9 m2. Đơn giá từ hơn 19,2 triệu đồng/m2 đến 25,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa có giá khởi điểm từ hơn 1,9 tỷ đến trên 4 tỷ đồng.

Hưng Yên đấu giá 30 thửa đất ở phường Phố Hiến trong tháng 8. Ảnh: Hoàng Hà

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 22/8 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty.

Người tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước từ 5-20% giá khởi điểm trên từng thửa đất đến trước 17h ngày 22/8.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, phường Sơn Nam, Hưng Yên.

Trước thời gian sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành, Hưng Yên đã có những phiên đấu giá đất đáng chú ý.

Đơn cử, tại phiên đấu giá 273 lô đất tại huyện Ân Thi (cũ) ngày 9/2, giá trúng đấu giá cao nhất là 120 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 36 triệu đồng/m2.

Hay phiên đấu giá 41 lô đất tại thôn Dân Tiến, huyện Khoái Châu (cũ) ngày 5/3 gây chú ý khi lô đất diện tích 103m2 có giá trúng đấu giá cao nhất tới gần 158,2 triệu đồng/m2 và giá trúng thấp nhất 66,8 triệu đồng/m2.