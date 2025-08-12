Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, hôm nay (12/8) TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Phượng (44 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) tù chung thân và Trần Thị Thùy Trang (51 tuổi, ngụ TPHCM) 20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Công ty TNHH Siêu Thành (Công ty Siêu Thành) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch Đầu tư (nay là Sở Tài chính) TPHCM cấp ngày 13/5/2008.

Đến tháng 6/2016, ông Trịnh Minh Thanh (đã chết) mua lại toàn bộ công ty này. Năm 2017, ông Thanh chỉ định em vợ là Võ Thị Thanh Phượng lên làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Tháng 1/2018, Công ty Siêu Thành được Sở Xây dựng TPHCM cấp phép làm chủ dự án chung cư Nam An có tên thương mại là Kingsway Tower tọa lạc tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HP

Sau đó, ông Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng, đồng thời yêu cầu Phượng làm con dấu chữ ký để ông này sử dụng. Tháng 6/2020, ông Thanh giao con dấu chữ ký của Phượng và dấu Công ty Siêu Thành cho Trần Thị Thùy Trang (làm nghề tự do) quản lý.

Quá trình thực hiện dự án chung cư Nam An, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã ký 557 hợp đồng mua bán căn hộ với 496 người, thu hơn 477 tỷ đồng. Trong đó có 64 người bị ký hợp đồng mua trùng căn hộ.

Cũng trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An.

Để đảm bảo tiến độ thanh toán, Công ty Siêu Thành và ABBank có thỏa thuận về việc tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản của Công ty Siêu Thành mở tại ABBank.

Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, Công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của ABBank.

Trịnh Minh Thanh đã chỉ đạo Thanh Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng bán căn hộ thu tiền của khách, các bị cáo không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Đến tháng 3/2020, Công ty Siêu Thành có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình Covid-19. Sau đó, công ty này dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Cho đến nay chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ, cũng chưa trả tiền cho khách hàng.

Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thanh, Phượng, Trang tới cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo Phượng thừa nhận chữ ký, con dấu trên hợp đồng là của mình nhưng chỉ làm theo chỉ đạo của Trịnh Minh Thanh. Trong quá trình làm đại diện Công ty Siêu Thành, Phượng được Thanh trả công khoảng 100 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Phượng đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 373 khách hàng, thu về hơn 333 tỷ đồng.

Chủ mưu của vụ án là ông Trịnh Minh Thanh đã chết do Covid-19 nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can, không truy cứu trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Ngoài ra, buộc 2 bị cáo bồi thường cho khách hàng F1 (khách ký mua nhà trực tiếp từ chủ đầu tư) còn khách hàng F2 (mua lại của nhà đầu tư) sẽ xử lý bằng một vụ án khác.