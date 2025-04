Dịp này có gần 1.300 sinh viên đại học hình thức chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 32,4% sinh viên đạt kết quả loại xuất sắc, 47% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi. Tổng số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt gần 80%.

Phần lớn các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 của năm 2025 đã hoàn thành chương trình học tập trong vòng 3,5 năm.

Gần 1.300 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh tốt nghiệp đợt 1 năm 2025.

Các sinh viên tốt nghiệp không chỉ đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt mà còn đạt được những thành tích nổi bật ở các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn và tài năng trong, ngoài nước, công tác đoàn - hội và trong nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng.

Tại buổi lễ, hiệu trưởng nhà trường cũng đã trao tặng giấy khen cho 23 tân cử nhân đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2025.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện của các sinh viên.

Ông Tuấn cho hay, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới và chính các sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ là những người góp phần quan trọng đưa khát vọng Việt Nam vươn xa thành hiện thực.

“Trên con đường phía trước, sẽ không ít lần các em cảm thấy hoang mang khi đứng giữa các ngã rẽ. Nhưng các em nhớ rằng, đặc quyền của tuổi trẻ là “thử và sai”. Thành công không đến từ những con đường bằng phẳng, mà là kết quả của nhiều phép thử.

Hãy bước qua vạch an toàn để tự do khám phá, tự do khác biệt, tự do thất bại trên hành trình của mình bởi mỗi thử thách là cơ hội để trưởng thành, mỗi chông gai là bài học để trau dồi tri thức, kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh”, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nói.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Tuấn cho hay, thế hệ trẻ chính là nguồn động lực mạnh mẽ để thay đổi xã hội. “Hãy nhìn nhận trách nhiệm xã hội như một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và phát triển bản thân. Đừng quên rằng sự thay đổi bắt đầu từ chính những bước đi nhỏ nhất, từ những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Khi các em làm việc, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau, các em không chỉ thay đổi chính mình mà còn góp phần kiến tạo một cộng đồng vững mạnh và gắn kết. Đôi khi, một cử chỉ giúp đỡ chân thành hay sự quan tâm xuất phát từ trái tim cũng có thể tạo nên những khác biệt lớn lao. Một xã hội chỉ thực sự phát triển khi chúng ta biết chung tay xây dựng, sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Chính các em, với những bước đi kiên trì và đầy nhiệt huyết, sẽ là người dẫn dắt sự thay đổi đó”, ông Tuấn nhắn nhủ.