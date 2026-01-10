Là một trong 200 đơn vị thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa tham gia, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội mang đến không gian rực rỡ sắc màu truyền thống. Sự kiện góp phần làm rõ vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển đô thị và tạo nền tảng kết nối bền vững giữa các cá nhân, tổ chức trong hệ sinh thái sáng tạo Thủ đô.

Sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ trẻ vô cùng phong phú.

Lê Gia Hân (16 tuổi), học viên lớp Hội họa 3D (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất có sản phẩm trưng bày không giấu được niềm vui khi lần đầu tự tay vẽ, in tranh lên khăn lụa.

Khăn lụa in hình thiếu nữ Việt trong tà áo dài cách tân, cô gái khoác khăn chầu áo ngự, những tấm thiệp Tết, bao lì xì, móc khóa, túi tote… đều mang hình tượng Tết Việt và 12 con giáp với nét vẽ trẻ trung, ngộ nghĩnh. Mỗi sản phẩm là kết quả lao động nghiêm túc, nơi ý tưởng, chất liệu và kỹ thuật thủ công hòa quyện thành sản phẩm ứng dụng.

Tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cũng dành nhiều ngày đồng hành cùng giáo viên và học viên để hoàn thiện sản phẩm. Ông cho biết, nhà trường luôn khuyến khích sinh viên biến bài tập thành sản phẩm ứng dụng, khai thác chất liệu dân gian và truyền thống để nuôi dưỡng tư duy sáng tạo mang bản sắc Việt.

"Các sản phẩm còn non nớt nhưng chứa chan tâm huyết. Quan trọng hơn chúng giúp lan tỏa đam mê nghệ thuật và tình yêu văn hóa dân tộc đến các em", Tiến sĩ Vũ Tiến Dũng nói.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng vượt ra khỏi vai trò một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên để trở thành trục kết nối hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Không chỉ có mỹ thuật ứng dụng, Tụ hội sáng tạo còn quy tụ nhiều sắc thái văn hóa. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội mang tới những chiếc bình gốm và postcard in tranh Đông Hồ. Còn trường Đại học Văn hóa Hà Nội giới thiệu nón lá và sản vật vùng miền.

Mỗi gian hàng là một màu sắc khác biệt, khắc họa rõ tinh thần mở của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026: nơi nghệ sĩ, sinh viên, nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ nhân làng nghề và doanh nghiệp sáng tạo cùng góp mặt trong một mạng lưới rộng mở.

Từ khi Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo (UCCN) năm 2019, Thủ đô không ngừng mở rộng hợp tác, khẳng định vị thế một trung tâm sáng tạo năng động của châu Á.

Bước sang mùa thứ 5, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng vượt ra khỏi vai trò một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên để trở thành trục kết nối hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Hành trình được triển khai suốt năm với nhiều hoạt động kết nối, thử nghiệm ý tưởng, lan tỏa sáng kiến trước khi hội tụ tại sự kiện chính - nơi các nguồn lực sáng tạo gặp gỡ và phát triển bền vững.