Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo chiều nay tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 4 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng và Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức. Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Các cấp ủy đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy Bộ cũng tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; Chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là 9 nghị quyết chuyên đề, đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 4. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chất lượng sinh hoạt ở một số tổ chức đảng chưa đồng đều, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên có thời điểm chưa thật sự sâu sát. Đây là những vấn đề cần được tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Bảo đảm mọi công việc được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu tại hội nghị. Ông đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để hoàn thiện các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm chất lượng và tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Đối với các bí thư chi bộ, bí thư Đảng bộ trực thuộc, cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng tại cơ quan, đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời định hướng, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong nhận thức, hành động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm và hiệu quả”, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang lưu ý.

Về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ông yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần chủ động, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu các đơn vị phải tăng cường công tác giao việc, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm mọi công việc được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn chặt công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Toàn bộ nội dung, kết quả hoạt động công tác Đảng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc phải được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm, bảo đảm thực chất, khách quan và toàn diện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp. Việc nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức về công tác Đảng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.