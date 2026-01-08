Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ cùng tập thể lãnh đạo, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo kết quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, năm 2025, Ban Tôn giáo Chính phủ đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường, thực hiện đúng quy định pháp luật; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đi vào nền nếp. Các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tổ chức, cá nhân được quan tâm, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã đạt được trong năm 2025. Bộ trưởng nhấn mạnh, cùng với công tác dân tộc, công tác tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, gắn trực tiếp với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ trưởng khẳng định đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng cho phát triển đất nước.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tại buổi làm việc

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, sâu sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban Tôn giáo Chính phủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố niềm tin của đồng bào các tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Dân tộc và Tôn giáo