Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương vừa được Đảng ủy Chính phủ tổ chức sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham dự trực tiếp tại trụ sở Đảng ủy Chính phủ gồm: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Y Vinh Tơr; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hoàng Đức Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Hà Trọng Nghĩa.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cầm Văn Thanh chủ trì điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản gồm Quy định số 24 ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 294 ngày 6/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 06 ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh những nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi của các chỉ thị, quy định, hướng dẫn nêu trên. Đáng chú ý là quy định hướng dẫn của Trung ương về xác định hệ thống tổ chức Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và cấp trung ương (bỏ quy định về tổ chức Đảng cấp huyện gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố).

“Quy định của Ban Chấp hành Trung ương đã giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy, cán bộ, Đảng viên tổ chức thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tổ chức Đảng của các cơ quan, đơn vị của Đảng”, ông Phong cho biết.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ lưu ý những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục, nghiệp vụ để cụ thể hóa quy định Điều lệ Đảng phù hợp với tình hình và yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay.

“Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ việc đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên phù hợp với từng loại hình chi bộ và tổ chức Đảng. Các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện hôm nay là những nội dung rất quan trọng nhằm trang bị những vấn đề mới, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”, ông Phong nói.

Các đại biểu tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo với sự chủ trì của Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cầm Văn Thanh

Ông Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo những nội dung mới, cốt lõi, trọng tâm trong những văn bản quan trọng của Trung ương tạo cơ sở cho toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, trong 1 nhiệm kỳ, Đảng ban hành 3 quy định thi hành Điều lệ Đảng. Để thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chỉ riêng trong năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 2 quy định thi hành Điều lệ Đảng, kịp thời tạo cơ sở chính trị vững chắc để triển khai thực hiện các nội dung liên quan”, ông Trường cho hay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương trong thời gian qua.