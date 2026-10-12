1. Gạo nước nào ở Đông Nam Á giành giải ngon nhất thế giới năm 2026?
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Myanmar
0%
- Việt Nam0%
- Thái Lan0%
- Philippines0%Chính xác
Ngày 9/10/2026, gạo Paw San của Myanmar giành giải nhất cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2026”, tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo thế giới tại Manila, Philippines. Đây là lần thứ hai gạo Myanmar giành giải cao nhất, sau lần đầu vào năm 2011. Gạo ST25 nhãn hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam đoạt giải nhì, Philippines giành giải ba, còn Thái Lan và Ấn Độ đồng hạng tư.
2. Gạo ST25 của Việt Nam đã bao nhiêu lần giành giải nhất cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” tính đến năm 2026?
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Một lần
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- Hai lần0%
- Ba lần0%
- Bốn lần0%Chính xác
Gạo ST25 của Việt Nam đã ba lần giành giải nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025. Năm 2025, ST25 đồng giải nhất với gạo Phka Romdoul của Campuchia.
Ngoài những lần đạt giải cao nhất, ST25 từng giành giải ba năm 2017 và giải nhì năm 2026.
3. Ban giám khảo cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” đánh giá các mẫu gạo dự thi dựa trên những tiêu chí nào?
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Dựa vào hình dáng và màu sắc của hạt gạo sống
0%
- Dựa vào giá bán và sản lượng xuất khẩu0%
- Đánh giá cả gạo sống và cơm sau khi nấu, xét độ đồng đều, chiều dài hạt, hương thơm, độ mềm dẻo và hương vị0%
- Dựa vào hàm lượng dinh dưỡng và thời gian bảo quản0%Chính xác
Theo thông tin về cuộc thi năm 2026, hội đồng giám khảo gồm các đầu bếp và chuyên gia quốc tế. Các mẫu gạo được đánh giá ở cả trạng thái sống và sau khi nấu thành cơm, dựa trên nhiều tiêu chí như độ đồng đều, chiều dài hạt, hương thơm, độ mềm dẻo và vị. Cách đánh giá này xem xét cả đặc điểm của hạt gạo lẫn chất lượng cơm khi sử dụng, thay vì chỉ căn cứ vào hình thức bên ngoài.
4. Nước nào có loại gạo đắt nhất thế giới?
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Trung Quốc
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- Việt Nam0%
- Nhật Bản0%
- Myanmar0%Chính xác
Theo Guinness World Records, gạo Kinmemai Premium của Nhật Bản được ghi nhận là loại gạo đắt nhất thế giới năm 2016, với giá 109 USD/kg.
Theo nhà sản xuất, sản phẩm kết hợp năm giống gạo từng đoạt giải thưởng tại Nhật Bản, được ủ hương trong sáu tháng trước khi xay xát bằng công nghệ đánh bóng riêng. Công ty cũng cho biết loại gạo này không cần vo trước khi nấu và có hàm lượng một số thành phần dinh dưỡng cao hơn gạo trắng thông thường.
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