Chính xác

Gạo ST25 của Việt Nam đã ba lần giành giải nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025. Năm 2025, ST25 đồng giải nhất với gạo Phka Romdoul của Campuchia.

Ngoài những lần đạt giải cao nhất, ST25 từng giành giải ba năm 2017 và giải nhì năm 2026.